La salud de la reina Margarita de Dinamarca vuelve a generar preocupación. La Casa Real danesa confirmó este lunes que la ex soberana, de 86 años, fue ingresada en el Rigshospitalet de Copenhague tras presentar una 'indisposición, derivada de un nuevo hematoma en la región de la cadera y un cuadro de deshidratación leve'.
Hospitalizan a la reina Margarita de Dinamarca
En un comunicado oficial, el palacio informó que ambos padecimientos están siendo tratados y que Margarita se encuentra “de buen ánimo dadas las circunstancias”. Los médicos han decidido mantenerla hospitalizada durante los próximos días para tratamiento y observación.
El ingreso obligó a modificar la representación de la familia real danesa en el funeral del rey Harald V de Noruega, previsto para este miércoles en Oslo. Aunque Margarita tenía contemplado asistir, finalmente será sustituida por los reyes Federico X y Mary, acompañados por la princesa Benedicta y el príncipe heredero Christian.
Los problemas de salud de Margarita de Dinamarca
La hospitalización se suma a una serie de problemas de salud que la reina ha enfrentado en 2026. En mayo fue ingresada por una angina de pecho que requirió una angioplastia, y apenas unos días después volvió al mismo hospital cuando una tomografía detectó un trombo en la cadera, consecuencia de una caída previa.
Tras recibir el alta, su regreso a la vida pública fue gradual. En junio reapareció utilizando un andador durante la entrega del Premio Príncipe Enrique, dejando claro que continuaría reduciendo su agenda oficial mientras avanzaba su recuperación.
Aunque abdicó el 14 de enero de 2024 tras 52 años de reinado, Margarita conserva el título de reina y continúa desempeñando funciones institucionales como miembro de la familia real. Su decisión de ceder el trono a su hijo, el rey Federico X, estuvo motivada por su edad y por las secuelas de una compleja cirugía de espalda realizada en 2023.
Por ahora, la Casa Real no ha dado a conocer una fecha prevista para su alta médica y señaló que ofrecerá nuevas actualizaciones conforme evolucione su estado de salud.