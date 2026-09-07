Hospitalizan a la reina Margarita de Dinamarca

En un comunicado oficial, el palacio informó que ambos padecimientos están siendo tratados y que Margarita se encuentra “de buen ánimo dadas las circunstancias”. Los médicos han decidido mantenerla hospitalizada durante los próximos días para tratamiento y observación.

El ingreso obligó a modificar la representación de la familia real danesa en el funeral del rey Harald V de Noruega, previsto para este miércoles en Oslo. Aunque Margarita tenía contemplado asistir, finalmente será sustituida por los reyes Federico X y Mary, acompañados por la princesa Benedicta y el príncipe heredero Christian.

Los problemas de salud de Margarita de Dinamarca

La hospitalización se suma a una serie de problemas de salud que la reina ha enfrentado en 2026. En mayo fue ingresada por una angina de pecho que requirió una angioplastia, y apenas unos días después volvió al mismo hospital cuando una tomografía detectó un trombo en la cadera, consecuencia de una caída previa.