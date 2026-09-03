Maradona debió ser internado en rehabilitación y no enviado a su casa, según perito en el juicio por su muerte

Maradona debió ser internado en rehabilitación

"No estaba en sus cabales, estaba cursando un cuadro de abstinencia con lo cual no era muy manejable (...), debió haber ido a una institución de rehabilitación", dijo el médico internista Ramiro Larrea, que participó de una junta médica que analizó la muerte del 'Diez'.

Maradona murió por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar el 25 de noviembre de 2020 en una internación domiciliaria cuya pertinencia, condiciones y atención son el centro de este juicio.



Diego Armando Maradona hizo historia con sus anotaciones conocidas como 'La Mano de Dios' y 'El Gol del Siglo' en México, en 1986. (Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images)

"Se armó una internación domiciliaria que no fue tal, fue más bien un seguimiento domiciliario", dijo Larrea sobre el traslado del astro del fútbol a una casa en Tigre, al norte de Buenos Aires, tras haber sido operado de un hematoma subdural.

"Excitación psicomotriz, impulsión, irritabilidad, intentos de fuga", fueron algunos de los síntomas y conductas que presentó Maradona aún en la clínica luego de la cirugía, dijo más temprano el psiquiatra José Luis Covelli al tribunal de San Isidro, cerca de Tigre.

Covelli, quien también participó de la junta médica, coincidió con Larrea: "Era un paciente con indicación para una internación institucional"