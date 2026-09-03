La empresaria Altagracia Gómez Sierra anuncia el fallecimiento de su papá, Raymundo Gómez Flores

Muere el Raymundo Gomez, papá de Altagracia Gomez Sierra



Raymundo Gómez Flores, empresario y político jalisciense y padre de Altagracia Gómez Sierra, falleció a los 74 años. La noticia se dio a conocer la madrugada del jueves 3 de septiembre de 2026 y las primeras horas de este jueves fue confirmada por su hija.

"Esta noche falleció mi padre, Raymundo Gómez Flores. Empresario jalisciense, hombre de convicciones firmes y de una vida dedicada al trabajo, a México y a sus empresas. Fue parte de la historia de compañías como Dina, Minsa y Estrella Blanca, pero para mí, antes que cualquier título o logro empresarial, fue mi padre. Me quedo con sus enseñanzas, sus historias, sus aciertos y también con todo aquello que me enseñó a cuestionar. Sobre todo, me quedo con su amor y con el orgullo de haber sido su hija. Descansa en paz", posteó.

La trayectoria de Raymundo Gómez

A lo largo de más de cinco décadas, Raymundo Gómez Flores desarrolló actividades en sectores como el agroindustrial, inmobiliario, automotriz, transporte, financiero y de servicios.

En 1981 fundó Grupo Inmobiliario GIG, compañía con la que desarrolló una importante trayectoria en el sector inmobiliario. También tuvo participación en empresas como Minsa, DINA, Mexicana de Autobuses (MASA), Estrella Blanca y ALMER.

Su relación con Minsa y DINA fue particularmente relevante dentro de su trayectoria empresarial. Minsa está dedicada a la producción de harina de maíz nixtamalizado, mientras que DINA se especializó en la fabricación de autobuses y camiones.

Antes de consolidarse como empresario, Gómez Flores tuvo diversos empleos y participó desde joven en los negocios de su familia, vinculados con el transporte y otros servicios. De acuerdo con perfiles biográficos publicados sobre él, también trabajó en actividades como la distribución de vehículos Fiat, en el Hotel Roma de Guadalajara y en labores para el Ayuntamiento de Guadalajara.

La faceta política

Además de su actividad empresarial, Raymundo Gómez Flores tuvo una carrera en la política mexicana.

Fue integrante del PRI y representó a Jalisco en el Senado de la República durante las legislaturas LVIII y LIX, correspondientes a los periodos 2000-2003 y 2003-2006. El registro oficial del Senado señala como fecha de nacimiento el 24 de junio de 1952 y confirma su representación por Jalisco bajo el principio de primera minoría.

A su paso por el Senado participó en asuntos relacionados con vivienda, comercio y fomento industrial, entre otros temas legislativos.

Su trayectoria empresarial también estuvo relacionada con organismos de representación del sector privado de Jalisco y con iniciativas enfocadas en el desarrollo económico de la entidad. En 2022 recibió un reconocimiento del Gobierno de Jalisco por su trayectoria empresarial.

