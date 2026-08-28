Rupert Grint volverá a ser Ron Weasley a 15 años del final de 'Harry Potter'

Rupert Grint regresa como Ron Weasley

Rupert Grint se incorporará a la producción teatral Harry Potter y el legado maldito para una temporada limitada de 17 semanas en Nueva York. Las funciones comenzarán el 2 de febrero de 2027 y se extenderán hasta el 30 de mayo en el Lyric Theatre.

Más de 15 años después de que terminara el rodaje de las películas de Harry Potter, Rupert Grint volverá a ponerse las características prendas de Ron Weasley.

El actor interpretó al mejor amigo de Harry Potter durante las ocho películas de la franquicia, desde ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, estrenada en 2001, hasta ‘Harry Potter y las reliquias de la muerte: Parte 2’, que llegó a los cines en 2011.

Rupert Grint regresa como Ron Weasley (Getty Images)

Ahora, Grint retomará el papel en una etapa completamente distinta de la vida de Ron: será un hombre adulto y padre de familia. Se trata de un regreso especialmente significativo porque será la primera vez que Grint interprete nuevamente a Ron desde que terminó la saga cinematográfica.

El propio actor reconoció la importancia que tiene este personaje en su vida. Para Rupert Grint, Ron no es simplemente uno de los papeles que interpretó durante su infancia, sino un personaje que lo acompañó desde que tenía 11 años.

“Ron Weasley ha sido parte de mí desde que tenía 11 años”, expresó el actor al hablar sobre su regreso, asegurando que está deseando reencontrarse con él en esta nueva etapa de su vida.