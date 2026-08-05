¿Quién es Perez Hilton? La historia del polémico bloguero hospitalizado tras una crisis de salud mental

Perez Hilton, uno de los nombres más influyentes, y controvertidos, del espectáculos en internet, volvió a ocupar los titulares luego de ser hospitalizado en Miami tras una crisis ocurrida durante una transmisión en vivo en TikTok.
La intervención de las autoridades se produjo después de que varios usuarios alertaran sobre la situación, lo que activó un protocolo de respuesta con especialistas en salud mental.
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¿Quién es Perez Hilton?, el polémico bloguero de espectáculos
Aunque en los últimos años había reducido el protagonismo que tuvo durante el auge de los blogs de celebridades, Mario Armando Lavandeira Jr., su nombre real, continúa siendo una figura clave para entender cómo cambió la cobertura del entretenimiento en la era digital.
Nacido en Miami en 1978, de padres cubanos, Perez Hilton estudió en la Universidad de Nueva York antes de mudarse a Los Ángeles para perseguir una carrera en el entretenimiento. Sin embargo, su verdadero salto a la fama llegó en 2004, cuando creó un blog dedicado a las celebridades.
Su estilo rompió con todo lo que existía hasta entonces. Publicaba fotografías de famosos con comentarios mordaces, dibujos hechos sobre las imágenes y exclusivas que rápidamente se viralizaban. En pocos años, PerezHilton.com se convirtió en una de las páginas de espectáculos más visitadas del mundo y una lectura obligada para la industria de Hollywood.
Durante esa etapa, el bloguero influyó en la conversación pública sobre figuras como Britney Spears, Lindsay Lohan, Paris Hilton, Lady Gaga y las Kardashian, al tiempo que acumuló críticas por el tono agresivo de sus publicaciones y por exponer aspectos de la vida privada de diversas celebridades.
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Las polémicas que han marcado a Pérez Hilton
Con el paso del tiempo, Perez Hilton reconoció públicamente que muchas de sus publicaciones causaron daño. En sus memorias TMI: My Life in Scandal, publicadas en 2020, ofreció disculpas por parte de su trabajo durante los primeros años del blog y aseguró que buscaba convertirse en una persona diferente.
En años recientes también habló abiertamente de su vida como padre de tres hijos, nacidos mediante gestación subrogada, y de su decisión de alejarse del estilo de periodismo que lo hizo famoso.
¿Por qué fue hospitalizado Perez Hilton?
El nombre del bloguero volvió a ocupar los titulares esta semana después de que las autoridades de Miami respondieran a múltiples llamadas de personas preocupadas por una transmisión en vivo realizada desde su domicilio.
De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el operativo activó un protocolo especializado para atender una crisis de salud mental, priorizando la desescalada de la situación antes de trasladarlo a un hospital. Las autoridades informaron que fue encontrado con vida y recibió atención médica.
Hasta el momento, ni Perez Hilton ni sus representantes han ofrecido detalles sobre su estado de salud. Su equipo únicamente pidió respeto por su privacidad mientras continúa recibiendo atención médica.
Ante la noticia, el equipo del creador de contenido, compartió un comunicado en el que aseguran que Mario Armando ya se encuentra recibiendo atención médica.
"Muchos de ustedes se han puesto en contacto con preocupación por Perez, y estamos increíblemente agradecidos por la abrumadora muestra de amor, apoyo y oraciones. Podemos confirmar que Perez está recibiendo atención médica, y el enfoque de nuestra familia en este momento es su bienestar. Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de Perez, así como la privacidad de su familia, durante este momento difícil. Si y cuando podamos compartir cualquier actualización, lo haremos con todos lo antes posible. Gracias por su compasión, comprensión y apoyo continuo. -El equipo y la familia de Perez Hilton", concluye.