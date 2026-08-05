¿Quién es Perez Hilton? La historia del polémico bloguero hospitalizado tras una crisis de salud mental

Las polémicas que han marcado a Pérez Hilton

Con el paso del tiempo, Perez Hilton reconoció públicamente que muchas de sus publicaciones causaron daño. En sus memorias TMI: My Life in Scandal, publicadas en 2020, ofreció disculpas por parte de su trabajo durante los primeros años del blog y aseguró que buscaba convertirse en una persona diferente.

En años recientes también habló abiertamente de su vida como padre de tres hijos, nacidos mediante gestación subrogada, y de su decisión de alejarse del estilo de periodismo que lo hizo famoso.

Mario Armando Lavandeira, mejor conocido como Perez Hilton (Getty Images)

¿Por qué fue hospitalizado Perez Hilton?

El nombre del bloguero volvió a ocupar los titulares esta semana después de que las autoridades de Miami respondieran a múltiples llamadas de personas preocupadas por una transmisión en vivo realizada desde su domicilio.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el operativo activó un protocolo especializado para atender una crisis de salud mental, priorizando la desescalada de la situación antes de trasladarlo a un hospital. Las autoridades informaron que fue encontrado con vida y recibió atención médica.

Hasta el momento, ni Perez Hilton ni sus representantes han ofrecido detalles sobre su estado de salud. Su equipo únicamente pidió respeto por su privacidad mientras continúa recibiendo atención médica.

Mario Armando Lavandeira, mejor conocido como Perez Hilton (Getty Images)

Ante la noticia, el equipo del creador de contenido, compartió un comunicado en el que aseguran que Mario Armando ya se encuentra recibiendo atención médica.

"Muchos de ustedes se han puesto en contacto con preocupación por Perez, y estamos increíblemente agradecidos por la abrumadora muestra de amor, apoyo y oraciones. Podemos confirmar que Perez está recibiendo atención médica, y el enfoque de nuestra familia en este momento es su bienestar. Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de Perez, así como la privacidad de su familia, durante este momento difícil. Si y cuando podamos compartir cualquier actualización, lo haremos con todos lo antes posible. Gracias por su compasión, comprensión y apoyo continuo. -El equipo y la familia de Perez Hilton", concluye.