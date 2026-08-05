Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron de manera definitiva su relación

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides ponen punto final a su historia de amor

Según podemos confirmar, el rompimiento respondió a que ambos atraviesan por etapas distintas, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Tras la toma de esta decisión, han decidido mantener la discreción por respeto a su propio proceso y agradecen todo el cariño y el apoyo que siempre les han dado.

Es oficial: Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron de manera definitiva (Instagram)

La noticia marca el cierre de una historia de amor que estuvo caracterizada por reconciliaciones.

Fue en 2025 cuando la pareja retomó su relación. En ese momento, Esmeralda dejó entrever la reconciliación al publicar una fotografía junto a Osvaldo en redes sociales.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides en la premiere de 'Frankenstein' (Fotos: César Larenaudie)

Poco después, ambos confirmaron que estaban nuevamente juntos.

La reconciliación se consolidó durante los siguientes meses. Incluso, reaparecieron juntos en la premiere de Frankenstein, de Guillermo del Toro, donde hablaron en exclusiva con Quién sobre la felicidad que vivían tanto en su relación como en los proyectos profesionales que desarrollaban en conjunto.