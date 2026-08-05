Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez derriten con nuevas fotos de su hijo León por su cumpleaños

Aunque ambos artistas han decidido mantener la cara de su hijo lejos del ojo público, compartieron imágenes inéditas que muestran cuánto ha crecido el pequeño, quien en los próximos meses se convertirá en hermano mayor.

Carlos Rivera fue uno de los primeros en celebrar la nueva vuelta al sol de León. A través de Instagram publicó un video junto a su hijo y un mensaje que conmovió a sus seguidores.

"Hoy se cumplen 3 añitos del día más espectacular que he vivido en mi vida. Feliz cumpleaños a mi mejor canción… La alegría de mi vida, mi pedacito de amor, mi León".

El mensaje hace referencia a "Mi mejor canción", tema que Carlos Rivera escribió inspirado en el nacimiento de su hijo y que se ha convertido en una de las composiciones más personales de su carrera.

Meses atrás, el cantante confesó que convertirse en padre cambió por completo su manera de entender la vida y aseguró que incluso sintió que "vio a Dios" por primera vez cuando León nació.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez (Getty Images)

Por su parte, Cynthia Rodríguez también compartió una serie de imágenes junto a su primogénito y expresó la felicidad que ha significado verlo crecer durante estos tres años.