A unos días de anunciar que esperan a su segundo bebé, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez volvieron a emocionar a sus seguidores con una celebración muy especial. La pareja compartió nuevas fotografías de su hijo León para festejar su tercer cumpleaños, acompañadas de emotivos mensajes que rápidamente conquistaron las redes sociales.
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez derriten con nuevas fotos de su hijo León por su cumpleaños
Aunque ambos artistas han decidido mantener la cara de su hijo lejos del ojo público, compartieron imágenes inéditas que muestran cuánto ha crecido el pequeño, quien en los próximos meses se convertirá en hermano mayor.
Carlos Rivera fue uno de los primeros en celebrar la nueva vuelta al sol de León. A través de Instagram publicó un video junto a su hijo y un mensaje que conmovió a sus seguidores.
"Hoy se cumplen 3 añitos del día más espectacular que he vivido en mi vida. Feliz cumpleaños a mi mejor canción… La alegría de mi vida, mi pedacito de amor, mi León".
El mensaje hace referencia a "Mi mejor canción", tema que Carlos Rivera escribió inspirado en el nacimiento de su hijo y que se ha convertido en una de las composiciones más personales de su carrera.
Meses atrás, el cantante confesó que convertirse en padre cambió por completo su manera de entender la vida y aseguró que incluso sintió que "vio a Dios" por primera vez cuando León nació.
Por su parte, Cynthia Rodríguez también compartió una serie de imágenes junto a su primogénito y expresó la felicidad que ha significado verlo crecer durante estos tres años.
León se prepara para convertirse en hermano mayor
El cumpleaños de León llega en uno de los momentos más felices para la familia. Hace apenas unas semanas, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anunciaron que están esperando a su segundo hijo, una niña que llevará por nombre María.
La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes desde hace tiempo especulaban con la posibilidad de que la pareja ampliara la familia.
Antes del cumpleaños, Cynthia incluso había revelado algunos detalles de la celebración y adelantó que la fiesta tendría una temática pensada especialmente para su pequeño, quien disfruta de los animales y la naturaleza.
Con el tercer cumpleaños de León y la próxima llegada de María, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez atraviesan uno de los capítulos más especiales de su historia.