Yuri revela cómo, afortunadamente, descubrió el cáncer que enfrentó hace cuatro años

Yuri revela detalles del cáncer que enfrentó hace cuatro años

Durante una entrevista con Ventaneando, Yuri declaró que hace cuatro años le encontraron un tumor cancerígeno. La detección se hizo durante la revisión de otros órganos con una cámara, procedimiento que permitió identificar el daño que hasta ese momento desconocía.

Yuri (Edgar Negrete Lira)

"Al final del intestino tenía un tumor como de centímetro y medio. 'Es un tumor que, su hubieran pasado dos meses más, te hubiéramos cortado la mitad del intestino y si no te hubiéramos revisado te hace metástasis'".

Según contó, el tumor fue retirado con éxito y el diagnóstico temprano fue determinante para evitar complicaciones mayores.