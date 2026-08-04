Hace cuatro años, en plena pandemia, Yuri enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida. La cantante reveló que fue diagnosticada con cáncer de intestino, un padecimiento que los médicos descubrieron de manera inesperada durante una cirugía de vesícula y que, según le explicaron, pudo tratarse a tiempo antes de que avanzara.
Yuri revela cómo, afortunadamente, descubrió el cáncer que enfrentó hace cuatro años
Yuri revela detalles del cáncer que enfrentó hace cuatro años
Durante una entrevista con Ventaneando, Yuri declaró que hace cuatro años le encontraron un tumor cancerígeno. La detección se hizo durante la revisión de otros órganos con una cámara, procedimiento que permitió identificar el daño que hasta ese momento desconocía.
"Al final del intestino tenía un tumor como de centímetro y medio. 'Es un tumor que, su hubieran pasado dos meses más, te hubiéramos cortado la mitad del intestino y si no te hubiéramos revisado te hace metástasis'".
Según contó, el tumor fue retirado con éxito y el diagnóstico temprano fue determinante para evitar complicaciones mayores.
La teoría de Yuri tiene sobre el origen de su enfermedad
Yuri explicó que la noticia llegó en medio de la pandemia del Covid-19, una etapa especialmente difícil en la que también enfrentó la incertidumbre que vivía el mundo.
Aunque el diagnóstico fue impactante, aseguró que haber detectado el tumor a tiempo marcó una diferencia importante en su recuperación.
La cantante comentó que, desde su punto de vista, el consumo frecuente de productos bajos en calorías o sin azúcar pudo haber influido en el desarrollo del cáncer que padeció. "Todo yo tomaba light", aseguró.