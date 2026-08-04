Katie Holmes hace oficial su romance con Jason Bard Yarmosky con tiernas fotos

Aunque Katie Holmes y Jason Bard Yarmosky han optado por mantener su relación en discreción y no han hablado públicamente sobre cómo comenzó su historia, imágenes publicadas en redes sociales muestran que su noviazgo sigue fortaleciéndose.

Katie Holmes (Instagram)

Fue la propia actriz quien compartió en Instagram varias fotografías de su fin de semana en una granja. Entre ellas una en la que aparece sonriendo y conviviendo con animales. Poco después, agregó en sus historias un video del artista caminando mientras disfrutaba del paseo.

Las últimas semanas, Katie y Jason han comenzado a mostrarse juntos públicamente. A principios de julio fueron fotografiados tomados de la mano durante una proyección de la película The Invite, de Olivia Wilde, en East Hampton.

Jason Bard Yarmosky (Instagram)

Días después dieron un paso más al hacer su debut oficial como pareja durante la inauguración de la tienda efímera de Ferragamo en Topping Rose House, en Bridgehampton, Nueva York, donde incluso llamaron la atención por llevar looks coordinados en tonos azul marino.

Durante ese evento, a Katie se le preguntó sobre su forma de vestir y respondió con humor: "Creo que simplemente tenemos gustos similares".