Hijo de Sherlyn la balconea: Revela públicamente que tiene novio

Sherlyn tiene nuevo novio

El momento ocurrió durante un encuentro con la prensa, cuando Sherlyn intentaba restar importancia a los rumores sobre un nuevo romance. En un principio aseguró que, por ahora, no estaba buscando una relación formal y que atravesaba una etapa en la que se sentía plena consigo misma.

"Estoy conociendo siempre a mucha gente por mi trabajo, por mis negocios, etcétera, pero ahorita, en este momento, creo que estoy súper cerrada al tema amoroso. No tengo ganas porque me gusta tener una vida feliz", comentó.

Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando André intervino para desmentirla. "Mamá siempre dice que a veces ella no tiene novio, pero sí tiene", dijo el pequeño, provocando las carcajadas de los reporteros y de la propia actriz, quien, entre risas, respondió: "Ya nos vamos".



Tras el divertido momento, Sherlyn terminó por admitir que sí está saliendo con alguien, aunque explicó que había preferido mantener esa parte de su vida lejos del ojo público mientras la relación encuentra su rumbo.

"¡Ay Dios mío, sí, por supuesto!", respondió cuando volvió a ser cuestionada sobre si existe una persona especial en su vida.

Sin revelar la identidad del hombre que la acompaña, la actriz confesó que atraviesa una etapa de ilusión, pero también de cautela.

"Estoy contenta, inteligente, como debe ser. No es un princeso, como todos esperamos. Pero vamos viendo cómo se dan las cosas. Por lo pronto estoy así, viviendo allá y a distancia veremos qué se da, porque ya saben que a la distancia uno no puede hacer mucha fe a que las relaciones caminen".

Sherlyn y su hijo André (Instagram)

Sherlyn dejó claro que no quiere apresurar las cosas ni etiquetar la relación antes de tiempo.

"Yo como que hasta que no me vean, muchachos, con un anillo de compromiso y en planes de matrimonio, no puedo darle seriedad a nada".