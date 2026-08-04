Después de varios años enfocada en su faceta como mamá y en sus proyectos profesionales, Sherlyn confirmó que ha iniciado una nueva relación. La actriz rompió el silencio sobre su situación sentimental luego de que su hijo André la pusiera en evidencia frente a las cámaras al asegurar, con la naturalidad que lo caracteriza, que su mamá sí tiene novio.
Hijo de Sherlyn la balconea: Revela públicamente que tiene novio
Sherlyn tiene nuevo novio
El momento ocurrió durante un encuentro con la prensa, cuando Sherlyn intentaba restar importancia a los rumores sobre un nuevo romance. En un principio aseguró que, por ahora, no estaba buscando una relación formal y que atravesaba una etapa en la que se sentía plena consigo misma.
"Estoy conociendo siempre a mucha gente por mi trabajo, por mis negocios, etcétera, pero ahorita, en este momento, creo que estoy súper cerrada al tema amoroso. No tengo ganas porque me gusta tener una vida feliz", comentó.
Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando André intervino para desmentirla. "Mamá siempre dice que a veces ella no tiene novio, pero sí tiene", dijo el pequeño, provocando las carcajadas de los reporteros y de la propia actriz, quien, entre risas, respondió: "Ya nos vamos".
Tras el divertido momento, Sherlyn terminó por admitir que sí está saliendo con alguien, aunque explicó que había preferido mantener esa parte de su vida lejos del ojo público mientras la relación encuentra su rumbo.
"¡Ay Dios mío, sí, por supuesto!", respondió cuando volvió a ser cuestionada sobre si existe una persona especial en su vida.
Sin revelar la identidad del hombre que la acompaña, la actriz confesó que atraviesa una etapa de ilusión, pero también de cautela.
"Estoy contenta, inteligente, como debe ser. No es un princeso, como todos esperamos. Pero vamos viendo cómo se dan las cosas. Por lo pronto estoy así, viviendo allá y a distancia veremos qué se da, porque ya saben que a la distancia uno no puede hacer mucha fe a que las relaciones caminen".
Sherlyn dejó claro que no quiere apresurar las cosas ni etiquetar la relación antes de tiempo.
"Yo como que hasta que no me vean, muchachos, con un anillo de compromiso y en planes de matrimonio, no puedo darle seriedad a nada".
La maternidad, la prioridad de Sherlyn
Las declaraciones llegan después de varios años en los que Sherlyn decidió enfocarse en la crianza de su hijo. En mayo de 2020, la actriz se convirtió en mamá de André, quien nació mediante un tratamiento de reproducción asistida realizado en Estados Unidos, una decisión que compartió abiertamente con sus seguidores y que convirtió en una de las etapas más importantes de su vida.
Desde entonces, la protagonista de telenovelas como Amores verdaderos, Clase 406 y Qué pobres tan ricos ha reiterado que la maternidad cambió por completo sus prioridades. En numerosas entrevistas ha explicado que convertirse en mamá le permitió encontrar una estabilidad emocional que durante años buscó en sus relaciones sentimentales.
El historial amoroso de Sherlyn
Antes de esta nueva etapa, Sherlyn mantuvo relaciones mediáticas con figuras como José Luis Reséndez y el periodista deportivo Francisco Zea, además de su matrimonio con el político Gerardo Islas, con quien contrajo matrimonio en 2013 y se divorció dos años después.
Tras aquella experiencia, la actriz aseguró en diversas ocasiones que había aprendido a no idealizar el amor de pareja y que no estaba dispuesta a conformarse con una relación por miedo a la soledad.