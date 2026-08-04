Georgina Rodríguez responde con un poderoso mensaje tras las críticas a su cuerpo

Georgina Rodríguez responde a las críticas a su cuerpo

Su mensaje, que rápidamente acumuló cientos de miles de reacciones, fue aplaudido por sus seguidores y celebridades, quienes destacaron la honestidad con la que abordó un tema que afecta a millones de mujeres.

La polémica comenzó tras la difusión de imágenes de Georgina durante unas vacaciones familiares en Mallorca junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos. En redes sociales, algunos usuarios hicieron comentarios sobre su cuerpo, lo que llevó a la influencer a compartir un contundente comunicado en Instagram.

"Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo", escribió.

La empresaria explicó que, como madre de seis hijos, desea transmitir a sus hijas un mensaje de autoestima y respeto.

"Soy madre de 6 hijos maravillosos, 3 son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles —junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre— es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos. Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía", expresó.