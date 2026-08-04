¿Bradley Cooper y Gigi Hadid se casaron en secreto? El detalle que desató los rumores

La historia de amor de Gigi Hadid y Bradley Cooper

Bradley Cooper y Gigi Hadid comenzaron a ser vinculados sentimentalmente en octubre de 2023, cuando fueron vistos cenando juntos en Nueva York. Desde entonces han construido una relación discreta, alejada de las alfombras rojas y de las declaraciones públicas.

Fue hasta mayo de 2025 cuando la modelo hizo oficial el romance al compartir una fotografía besando al actor durante la celebración de su cumpleaños número 30. Poco antes, en una entrevista con Vogue, Hadid describió su relación como "muy romántica y feliz" y aseguró que Cooper le ha brindado apoyo tanto en el ámbito personal como profesional.

Bradley Cooper y Gigi Hadid (Instagram)

¿Por qué todos creen que Gigi Hadid y Bradley Cooper sí podrían haberse casado?

Ambos también comparten una faceta importante de sus vidas: la paternidad. Gigi es madre de Khai, fruto de su relación con Zayn Malik, mientras que Bradley tiene una hija, Lea de Seine, con la modelo Irina Shayk. Personas cercanas a la pareja han señalado que sus hijas ya conviven y que ambos priorizan tanto su relación como la vida familiar.

Los rumores de una boda secreta llegan apenas un mes después de que Bradley Cooper y Gigi Hadid fueran a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, donde fueron vistos compartiendo con otros invitados cercanos. Ahora, la aparición de estas alianzas ha llevado a muchos a preguntarse si la pareja decidió casarse en secreto.

Bradley Cooper y Gigi Hadid. (Getty Images)

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja habían asegurado meses atrás que, aunque ambos veían un futuro juntos, no tenían prisa por comprometerse o casarse y preferían dejar que su relación avanzara de manera natural.