Ariana Grande envía contundente mensaje tras anunciar su retiro de la vida pública

Ariana Grande envía un contundente mensaje tras anunciar su retiro de la vida pública

En medio de su espectáculo, Ariana Grande explicó que este paso forma parte de un plan que había preparado desde hace tiempo.

"El anuncio que se hizo ayer no fue una reacción impulsiva. Es algo que planeé", declaró la cantante. También reveló que tomó esa decisión mucho antes de hacerla pública: "Lo planeé en secreto hace mucho tiempo".

Ariana Grande (Getty Images)

Durante el mismo discurso, la artista aprovechó para desmentir que los comentarios sobre su cuerpo o el escrutinio al que ha sido sometida hayan afectado su experiencia sobre el escenario.

"No importa qué ruidos existan ahí fuera, nada podrá distorsionar mi realidad ni ser más real para mí, ni menos real, que este amor que compartimos".

Grande describió la gira como una de las experiencias más importantes de su carrera y agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores en cada concierto: "Ha sido una de las experiencias más sanadoras, hermosas, acertadas y especiales de mi vida".



Ariana Grande with a speech at tonights show in reference to her break and the hate 🤍 #weloveyouariana pic.twitter.com/CB0tajXXk3 — 𝓞𝓭𝓮𝓽𝓽𝓮 (@D0LLIKE) August 4, 2026

Antes de continuar con su setlist, la intérprete de “7 Rings” dedicó unas palabras al público: "Me sentí bien. Ojalá las palabras bastaran para expresar cuánto te amo".

Horas antes del concierto, la cantante también compartió un mensaje en Instagram Stories para expresar su entusiasmo por reencontrarse con sus fans. "¡Nos vemos esta noche, mis amores! ¡No puedo esperar y los quiero mucho!".