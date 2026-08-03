Todos los detalles el viaje de Jennifer Lopez a Italia con sus hijos Max y Emme antes de que se vayan a la universidad

Jennifer Lopez viaja a Italia con Max y Emme antes de que entren a la universidad

En su cuenta de Instagram, Jennifer Lopez compartió un álbum con fotografías de sus vacaciones, en las que aparecen recorriendo distintos rincones del país, disfrutando de la gastronomía local, haciendo compras y pasando buenos momentos juntos.

Jennifer Lopez, Max y Emme (Instagram)

"De viaje con mis cocos antes de que se vayan a la universidad", escribió la cantante junto al carrusel de imágenes.

El viaje llega semanas después de que la intérprete revelara que sus hijos, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, fueron aceptados en todas las universidades a las que presentaron solicitud y, además, obtuvieron becas.

Jennifer Lopez, Max y Emme (Instagram)

"Estoy muy orgullosa de que se hayan fijado metas. Todos fueron admitidos en las cinco universidades a las que postularon. Ambos obtuvieron una beca, una beca cada uno. Cada uno obtuvo una beca para una universidad. Y siento que trabajan muy duro", dijo durante una entrevista con ExtraTV durante la promoción de su película Office Romance.

La cantante explicó que el camino académico de sus hijos no siempre fue sencillo, ya que ambos viven con TDAH, situación que los llevó a desarrollar una forma distinta de aprender.

Jennifer Lopez, Max y Emme (Instagram)

"Vi lo mucho que se esforzaron, desde que empezaron... cuando la escuela se puso seria en quinto grado, y simplemente trabajaron duro. Tienen TDAH, así que necesitan aprender de manera diferente, y hubo dificultades y momentos difíciles, y estoy muy orgullosa de ellos porque hicieron lo que dijeron que iban a hacer, y son buenas personas".