Jennifer Lopez quiso aprovechar al máximo el tiempo con Max y Emme antes de que comiencen una nueva etapa en sus vidas. La cantante viajó a Italia junto a sus mellizos para disfrutar de unos días en familia antes de que ambos ingresen a la universidad este otoño.
Todos los detalles el viaje de Jennifer Lopez a Italia con sus hijos Max y Emme antes de que se vayan a la universidad
Jennifer Lopez viaja a Italia con Max y Emme antes de que entren a la universidad
En su cuenta de Instagram, Jennifer Lopez compartió un álbum con fotografías de sus vacaciones, en las que aparecen recorriendo distintos rincones del país, disfrutando de la gastronomía local, haciendo compras y pasando buenos momentos juntos.
"De viaje con mis cocos antes de que se vayan a la universidad", escribió la cantante junto al carrusel de imágenes.
El viaje llega semanas después de que la intérprete revelara que sus hijos, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, fueron aceptados en todas las universidades a las que presentaron solicitud y, además, obtuvieron becas.
"Estoy muy orgullosa de que se hayan fijado metas. Todos fueron admitidos en las cinco universidades a las que postularon. Ambos obtuvieron una beca, una beca cada uno. Cada uno obtuvo una beca para una universidad. Y siento que trabajan muy duro", dijo durante una entrevista con ExtraTV durante la promoción de su película Office Romance.
La cantante explicó que el camino académico de sus hijos no siempre fue sencillo, ya que ambos viven con TDAH, situación que los llevó a desarrollar una forma distinta de aprender.
"Vi lo mucho que se esforzaron, desde que empezaron... cuando la escuela se puso seria en quinto grado, y simplemente trabajaron duro. Tienen TDAH, así que necesitan aprender de manera diferente, y hubo dificultades y momentos difíciles, y estoy muy orgullosa de ellos porque hicieron lo que dijeron que iban a hacer, y son buenas personas".
Jennifer Lopez se prepara para una despedida llena de emociones
Jennifer Lopez también compartió que, más allá de los logros académicos, lo que más la llena de orgullo son los valores con los que han crecido Max y Emme.
"Son personas cariñosas y de buen corazón". Recordó que, desde pequeños, sus hijos le repetían una frase que con el tiempo se convirtió en una lección para toda la familia: "No importa si sacamos buenas notas, siempre y cuando seamos buenas personas".
Hace unas semanas, durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live!, la cantante admitió que la llegada de este momento ha sido especialmente emotiva y que no ha podido evitar las lágrimas al pensar en la partida de sus hijos.
"No hablen de eso porque nos ponemos a llorar". Incluso confesó que la emoción la ha acompañado desde hace tiempo:"Llevo dos meses llorando".
Aunque la idea de que Max y Emme estudien en universidades distintas representa un cambio importante, Jennifer aseguró que su prioridad siempre será apoyarlos en las decisiones que los hagan felices.
"No hay problema. Quiero que sean felices, que vayan a donde quieran ir y que hagan lo que quieran hacer", recalcó.