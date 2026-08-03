Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Ariana Grande se aleja de la vida pública tras las constantes críticas sobre su físico

Ariana Grande se despedirá temporalmente de los escenarios y de las apariciones públicas para priorizar su bienestar, luego de meses marcados por las constantes críticas sobre su imagen.
lun 03 agosto 2026 08:40 AM
Añadir Quién en Google
Ariana Grande
Ariana Grande (Getty Images)

Después de meses recorriendo los escenarios con el Eternal Sunshine Tour, Ariana Grande se prepara para hacer una pausa en su carrera. La cantante concluirá su serie de conciertos el próximo 1 de septiembre en Londres y, una vez terminada esa gira, se alejará temporalmente de la vida pública para descansar.

La decisión llega en un momento en el que la intérprete ha estado envuelta en una ola de críticas por su apariencia física y su estado de salud, un tema sobre el que ha hablado en distintas ocasiones durante los últimos años.

Publicidad

Ariana Grande se alejará de la vida pública en medio de las críticas sobre su físico

Un representante de Ariana Grande confirmó a la revista People que este descanso forma parte de sus planes una vez que finalice la gira.

Preocupa salud de Ariana Grande por la delgadez extrema que presenta en el video musical de 'Petal'
Preocupa salud de Ariana Grande por la delgadez extrema que presenta en el video musical de 'Petal' (Instagram / Ariana Grande)

"Ariana se alejará temporalmente de la vida pública tras finalizar la gira Eternal Sunshine". Y agregó: "Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante. Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto".

De acuerdo con una fuente cercana a la cantante, el espectáculo exige un gran esfuerzo físico, por lo que mantener ese ritmo durante varios meses ha representado un importante desafío.

"Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa sana y exitosamente a un nivel altísimo noche tras noche".

Ariana Grande
Ariana Grande (Getty Images)

La misma publicación también confirmó que ArianaGrande no participará en la reposición de Sunday in the Park with George, el musical de Stephen Sondheim que llegará el próximo verano al Barbican Centre de Londres junto a Jonathan Bailey, su compañero en Wicked.

Pese a ello, una persona cercana a la cantante aseguró que seguirá apoyando el proyecto: "Está deseando apoyar al brillante equipo que está haciendo realidad este proyecto", aseguró.

Publicidad

El nuevo álbum de Ariana Grande responde a las críticas

El anuncio del descanso de Ariana Grande coincide con el lanzamiento de Petal, su más reciente álbum, cuya temática aborda la compleja relación que mantiene con la exposición pública.

Ariana Grande
Ariana Grande (Getty Images)

"Este álbum es una canción de lucha, un himno sobre la relación de amor-odio con el público y su toxicidad", declaró una fuente cercana a la artista.

El mismo informante aclaró que el proyecto no gira en torno a una relación sentimental: "Este álbum no trata sobre ninguna pareja sentimental ni sobre una ruptura amorosa", aclaró.

Preocupa salud de Ariana Grande por la delgadez extrema que presenta en el video musical de 'Petal'
Preocupa salud de Ariana Grande por la delgadez extrema que presenta en el video musical de 'Petal' (Instagram / Ariana Grande)

Esta no es la primera vez que la intérprete de “Break Free” responde a los comentarios sobre su cuerpo. En la canción "Yes, And?", incluida en Eternal Sunshine, Ariana deja clara su postura al interpretar: "No necesito ningún disfraz / No comentes sobre mi cuerpo, no respondas / Tu asunto es tuyo, y el mío es mío".

Tras concluir el Eternal Sunshine Tour, la artista aprovechará este periodo para descansar antes de volver al trabajo. Entre sus próximos proyectos están Focker-in-Law, la nueva entrega de la franquicia La Familia de Mi Novia , donde comparte créditos con Ben Stiller y Robert De Niro.

Publicidad

Tags

Ariana Grande

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad