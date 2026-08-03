Ariana Grande se aleja de la vida pública tras las constantes críticas sobre su físico

Ariana Grande se alejará de la vida pública en medio de las críticas sobre su físico

Un representante de Ariana Grande confirmó a la revista People que este descanso forma parte de sus planes una vez que finalice la gira.

Preocupa salud de Ariana Grande por la delgadez extrema que presenta en el video musical de 'Petal' (Instagram / Ariana Grande)

"Ariana se alejará temporalmente de la vida pública tras finalizar la gira Eternal Sunshine". Y agregó: "Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante. Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto".

De acuerdo con una fuente cercana a la cantante, el espectáculo exige un gran esfuerzo físico, por lo que mantener ese ritmo durante varios meses ha representado un importante desafío.

"Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa sana y exitosamente a un nivel altísimo noche tras noche".

Ariana Grande (Getty Images)

La misma publicación también confirmó que ArianaGrande no participará en la reposición de Sunday in the Park with George, el musical de Stephen Sondheim que llegará el próximo verano al Barbican Centre de Londres junto a Jonathan Bailey, su compañero en Wicked.

Pese a ello, una persona cercana a la cantante aseguró que seguirá apoyando el proyecto: "Está deseando apoyar al brillante equipo que está haciendo realidad este proyecto", aseguró.