Ariana Grande se aleja de la vida pública tras las constantes críticas sobre su físico

Después de meses recorriendo los escenarios con el Eternal Sunshine Tour, Ariana Grande se prepara para hacer una pausa en su carrera. La cantante concluirá su serie de conciertos el próximo 1 de septiembre en Londres y, una vez terminada esa gira, se alejará temporalmente de la vida pública para descansar.
La decisión llega en un momento en el que la intérprete ha estado envuelta en una ola de críticas por su apariencia física y su estado de salud, un tema sobre el que ha hablado en distintas ocasiones durante los últimos años.
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Ariana Grande se alejará de la vida pública en medio de las críticas sobre su físico
Un representante de Ariana Grande confirmó a la revista People que este descanso forma parte de sus planes una vez que finalice la gira.
"Ariana se alejará temporalmente de la vida pública tras finalizar la gira Eternal Sunshine". Y agregó: "Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante. Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto".
De acuerdo con una fuente cercana a la cantante, el espectáculo exige un gran esfuerzo físico, por lo que mantener ese ritmo durante varios meses ha representado un importante desafío.
"Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa sana y exitosamente a un nivel altísimo noche tras noche".
La misma publicación también confirmó que ArianaGrande no participará en la reposición de Sunday in the Park with George, el musical de Stephen Sondheim que llegará el próximo verano al Barbican Centre de Londres junto a Jonathan Bailey, su compañero en Wicked.
Pese a ello, una persona cercana a la cantante aseguró que seguirá apoyando el proyecto: "Está deseando apoyar al brillante equipo que está haciendo realidad este proyecto", aseguró.
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El nuevo álbum de Ariana Grande responde a las críticas
El anuncio del descanso de Ariana Grandecoincide con el lanzamiento de Petal, su más reciente álbum, cuya temática aborda la compleja relación que mantiene con la exposición pública.
"Este álbum es una canción de lucha, un himno sobre la relación de amor-odio con el público y su toxicidad", declaró una fuente cercana a la artista.
El mismo informante aclaró que el proyecto no gira en torno a una relación sentimental: "Este álbum no trata sobre ninguna pareja sentimental ni sobre una ruptura amorosa", aclaró.
Esta no es la primera vez que la intérprete de “Break Free” responde a los comentarios sobre su cuerpo. En la canción "Yes, And?", incluida en Eternal Sunshine, Ariana deja clara su postura al interpretar: "No necesito ningún disfraz / No comentes sobre mi cuerpo, no respondas / Tu asunto es tuyo, y el mío es mío".
Tras concluir el Eternal Sunshine Tour, la artista aprovechará este periodo para descansar antes de volver al trabajo. Entre sus próximos proyectos están Focker-in-Law, la nueva entrega de la franquicia La Familia de Mi Novia , donde comparte créditos con Ben Stiller y Robert De Niro.