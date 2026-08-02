Tom Holland revela el curioso hábito de belleza que comparte con Zendaya

Tom Holland admite que usa las cremas de Zendaya

Al ser cuestionado sobre la marca de los productos que utiliza, Tom Holland sorprendió con una confesión que rápidamente llamó la atención: “Sí. Aunque no sabría decirte el nombre. Y no la compro”, respondió con humor.

El actor explicó que es Zendaya quien se encarga de adquirir los productos de skincare para la casa y que él simplemente los aprovecha: “Mi mujer se encarga de comprar todas esas cremas y demás. Una de las ventajas es que yo me apropio de todas sus cosas”, confesó.

Tom Holland y Zendaya (Getty Images)

Con su característico sentido del humor, también bromeó sobre el precio de esos productos: “Probablemente mucho más caros de lo que yo imaginaba. Probablemente me estoy poniendo demasiada crema hidratante”, comentó.

Las declaraciones de Holland coincidieron con otro momento importante para Zendaya, quien fue presentada como la nueva embajadora global de Prada Beauty y rostro de la fragancia Paradoxe.

Sobre esta nueva etapa, la actriz explicó: “Me encanta cómo Paradoxe celebra la complejidad, capturando tanto la fuerza como la vulnerabilidad sin intentar encasillar ni definir a nadie. Para mí, las fragancias que elegimos son un reflejo de cómo nos desenvolvemos en el mundo. Unirme a la marca fue una extensión completamente natural de esa filosofía, sobre todo porque Paradoxe ya era una de mis fragancias favoritas, que usaba mucho antes de que me contactaran”.