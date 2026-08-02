Javier ‘Chicharito’ Hernández explica las razones detrás de su divorcio con Sarah Kohan

Chicharito Hernández revela por qué terminó su matrimonio con Sarah Kohan

Durante su participación en el podcast Learning to be Human, Javier ‘Chicharito’ Hernández reconoció que hablar del tema todavía le genera nervios.

“Me río porque me tengo que vulnerabilizar y me da nervios de platicar cosas tan personales”, expresó al inicio de la conversación.

Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan (Instagram)

Al recordar su matrimonio con la modelo australiana, explicó que ninguno de los dos atravesaba un momento de estabilidad emocional: “Creo que los dos no estábamos en nuestro centro, no estábamos balanceados. Yo estaba pasando por muchísimas cosas personales y creo que también ella. Nadie sabe cómo ser madre, cómo te vas a sentir, cómo vas a reaccionar. Nadie sabe, ni yo también siendo padre”, afirmó.

Para Hernández, la decisión de divorciarse respondió al deseo de ofrecer un mejor ejemplo a sus hijos: “Creímos los dos que lo más importante era que cada uno nos fuéramos por nuestro caminito, por nuestra vida, para darle a nuestros hijos el mejor ejemplo de cómo poder ser feliz”, comentó.

Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan (Instagram)

El exjugador también consideró que ambos tuvieron responsabilidad en el desenlace de la relación: “Yo no estaba siendo lo suficientemente masculino para sostener esa familia, y creo que a ella le faltó también ser muchísimo más femenina en unas formas en las que muchas mujeres, hoy en día y desde mi punto de vista, no les gusta poder platicar o aceptar que pueden existir”, dijo.

Asimismo, explicó que el matrimonio no fue como lo había imaginado: “Yo pensaba en ese momento que estar casado y tener una familia iba a ser algo distinto, que iba a ser fácil de hacerse”, recordó.

Más adelante añadió: “En mi matrimonio y en otros matrimonios creo que la responsabilidad es compartida y a veces pasa”.