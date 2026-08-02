Cinco años después de su separación de Sarah Kohan, Javier "Chicharito" Hernández habló con franqueza sobre el final de su matrimonio y las lecciones que le dejó esa etapa. El futbolista aseguró que ambos atravesaban momentos personales complejos cuando decidieron poner fin a su relación y coincidieron en que lo mejor era seguir caminos distintos por el bienestar de sus hijos, Noah y Nala.
Javier ‘Chicharito’ Hernández explica las razones detrás de su divorcio con Sarah Kohan
Chicharito Hernández revela por qué terminó su matrimonio con Sarah Kohan
Durante su participación en el podcast Learning to be Human, Javier ‘Chicharito’ Hernández reconoció que hablar del tema todavía le genera nervios.
“Me río porque me tengo que vulnerabilizar y me da nervios de platicar cosas tan personales”, expresó al inicio de la conversación.
Al recordar su matrimonio con la modelo australiana, explicó que ninguno de los dos atravesaba un momento de estabilidad emocional: “Creo que los dos no estábamos en nuestro centro, no estábamos balanceados. Yo estaba pasando por muchísimas cosas personales y creo que también ella. Nadie sabe cómo ser madre, cómo te vas a sentir, cómo vas a reaccionar. Nadie sabe, ni yo también siendo padre”, afirmó.
Para Hernández, la decisión de divorciarse respondió al deseo de ofrecer un mejor ejemplo a sus hijos: “Creímos los dos que lo más importante era que cada uno nos fuéramos por nuestro caminito, por nuestra vida, para darle a nuestros hijos el mejor ejemplo de cómo poder ser feliz”, comentó.
El exjugador también consideró que ambos tuvieron responsabilidad en el desenlace de la relación: “Yo no estaba siendo lo suficientemente masculino para sostener esa familia, y creo que a ella le faltó también ser muchísimo más femenina en unas formas en las que muchas mujeres, hoy en día y desde mi punto de vista, no les gusta poder platicar o aceptar que pueden existir”, dijo.
Asimismo, explicó que el matrimonio no fue como lo había imaginado: “Yo pensaba en ese momento que estar casado y tener una familia iba a ser algo distinto, que iba a ser fácil de hacerse”, recordó.
Más adelante añadió: “En mi matrimonio y en otros matrimonios creo que la responsabilidad es compartida y a veces pasa”.
Lo que aprendió del divorcio y lo que encontró en su nueva relación
Javier ‘Chicharito’ Hernández también habló del proceso personal que vivió después del divorcio y aseguró que esa experiencia lo llevó a replantear muchas de sus creencias sobre las relaciones de pareja.
“No nada más fue el divorcio en sí, ya soy padre y tengo una responsabilidad por lo menos hasta los 18 años, una responsabilidad de la cual moralmente no voy a huir. De cierta manera hizo que me hiciera más retrospectivo, más responsable. Encontré muchas respuestas y eso fue lo que me ayudó a ir reacomodando mi vida”, explicó.
Aunque ha preferido mantener en privado la identidad de su actual pareja, el futbolista aseguró que con ella ha encontrado una forma distinta de vivir el amor y el compromiso.
“Admiro cómo me ve mi pareja. Porque por primera vez siento que si mañana me quedo en el peor escenario, bancarrota, mi reputación arruinada, no tengo ni un centavo, no tengo ni dónde quedarme… La mirada de mi mujer me dice todo. Ella seguiría ahí porque confía en que me levantaría, no le tiene miedo a que puedo equivocarme o que puedo cometer errores muy severos porque es incondicional. Eso nunca lo había sentido, solamente con mi madre”, compartió.
Finalmente, explicó cuál es el aspecto que más valora en una relación actualmente: “Más que amado, yo quiero sentirme admirado y respetado”, aseguró.
También destacó que en su pareja ha encontrado esas cualidades que durante años buscó: “En su mirada, también su comportamiento, me respeta, siempre me pone primero. Es una mujer independiente, libre y es tan libre que decide estar conmigo todos los días, que decide trabajar por construir algo a futuro y porque no ve el resultado inmediato, ve el resultado lejano”, concluyó.