Cynthia Rodríguez comparte nuevos detalles sobre la espera de María mientras celebra una etapa especial con León

Cynthia Rodríguez explica por qué este embarazo ha sido muy diferente

En otra publicación, Cynthia Rodríguez confesó que este segundo embarazo ha sido completamente distinto al primero. Aunque reconoció sentirse un poco "hinchadita" por el viaje y por esta etapa, explicó que ahora las circunstancias son muy diferentes porque toda su atención también está puesta en León.

Cynthia Rodríguez (Instagram)

“Siento que los embarazos son muy diferentes. El primero me acuerdo que fue: ‘Tengo sueño, me acuesto’. Estaba pendiente todos los días de cómo iba creciendo mi bebé, cuándo cambiaba el tamaño de la fruta, de qué tamaño era”, recordó.

Ahora, dijo, la dinámica cambió por completo debido a la energía y las necesidades de su hijo mayor. “Y cuando tienes un bebé, un niño tan activo como León, que va a cumplir 3 años, y estás embarazada, es totalmente diferente”, explicó. “O sea, duermes cuando se puede, si hay chance de tomar una siesta. Y además de que Leoncito se puso un poco más demandante y quiere ‘mami, mami, mami, mami’, que esté pegada con él”, agregó entre risas.

El pasado 22 de julio, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anunciaron que esperan una niña, a quien llamarán María. La pareja compartió la noticia con un emotivo mensaje en redes sociales.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez (Instagram)

“Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León”, escribieron.

Con la llegada de María cada vez más cerca y el tercer cumpleaños de León a la vuelta de la esquina, Cynthia vive un periodo lleno de emociones y cambios, disfrutando al máximo de esta nueva etapa junto a su familia.