Cynthia Rodríguez disfruta de una de las etapas más especiales de su vida mientras espera la llegada de María, la segunda hija que tendrá con Carlos Rivera. Días después de anunciar el embarazo, la conductora reapareció en redes sociales para contar cómo se siente tras regresar de España y compartir con sus seguidores algunos detalles de esta nueva experiencia como mamá.
Cynthia Rodríguez comparte nuevos detalles sobre la espera de María mientras celebra una etapa especial con León
Cynthia Rodríguez comparte nuevos detalles sobre la espera de María
A través de sus historias de Instagram, Cynthia Rodríguez explicó que, luego de pasar un mes fuera del país acompañando a Carlos Rivera durante varios de sus compromisos profesionales, ya se encuentra de vuelta en México adaptándose nuevamente al horario.
“Venimos directo para acá luchando con el jet lag, pero ahí vamos”, comentó desde Casa Huamantla, en Tlaxcala, donde también habló de lo bien que León ha enfrentado el cambio. “Leoncito va perfecto acoplándose al horario de acá. Sí estuvimos un mes fuera, o sea, sí cuesta un poquito más, pero estuvo muy divertido, estuvo padrísimo”, dijo.
La conductora también expresó su emoción porque el próximo 3 de agosto su hijo celebrará su tercer cumpleaños. “Ya faltan unos días para el cumple de León, ¿en qué momento 3 años? No lo puedo creer”, comentó mientras mostraba con orgullo su pancita de embarazo y añadía: “Aquí María creciendo, muy feliz”.
Cynthia Rodríguez explica por qué este embarazo ha sido muy diferente
En otra publicación, Cynthia Rodríguez confesó que este segundo embarazo ha sido completamente distinto al primero. Aunque reconoció sentirse un poco "hinchadita" por el viaje y por esta etapa, explicó que ahora las circunstancias son muy diferentes porque toda su atención también está puesta en León.
“Siento que los embarazos son muy diferentes. El primero me acuerdo que fue: ‘Tengo sueño, me acuesto’. Estaba pendiente todos los días de cómo iba creciendo mi bebé, cuándo cambiaba el tamaño de la fruta, de qué tamaño era”, recordó.
Ahora, dijo, la dinámica cambió por completo debido a la energía y las necesidades de su hijo mayor. “Y cuando tienes un bebé, un niño tan activo como León, que va a cumplir 3 años, y estás embarazada, es totalmente diferente”, explicó. “O sea, duermes cuando se puede, si hay chance de tomar una siesta. Y además de que Leoncito se puso un poco más demandante y quiere ‘mami, mami, mami, mami’, que esté pegada con él”, agregó entre risas.
El pasado 22 de julio, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez anunciaron que esperan una niña, a quien llamarán María. La pareja compartió la noticia con un emotivo mensaje en redes sociales.
“Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León”, escribieron.
Con la llegada de María cada vez más cerca y el tercer cumpleaños de León a la vuelta de la esquina, Cynthia vive un periodo lleno de emociones y cambios, disfrutando al máximo de esta nueva etapa junto a su familia.