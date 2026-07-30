¿Habrá boda religiosa? Una sorpresa que anunciarán Ángela Aguilar y Christian Nodal desata rumores

Revela que Ángela Aguilar y Christian Nodal preparan una sorpresa

Aunque evitó revelar de qué se trata, el influencer dejó claro que el anuncio llegará más adelante y que será algo pensado para el público que ha seguido de cerca la historia de ambos.

“Ya lo he hablado con ellos para ver qué puedo decirles y más adelante les tenemos ya una sorpresa, algo divertido para todos ustedes que siempre han estado aquí apoyando y pues preguntando de preguntones”, declaró.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Instagram)

Cuando una reportera le comentó que sería interesante ver a la pareja participar en alguna tendencia relacionada con un posible enlace religioso, Kunno respondió entre risas, sin confirmar ni desmentir esa posibilidad.

“Más que un trend es como, como… Es que no puedo arruinar la sorpresa, pero no es un trend, es una invitación colectiva, alguna sorpresa”, expresó, alimentando aún más las especulaciones.