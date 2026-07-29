Jared Leto fue sido acusado de agresión sexual y otras conductas sexuales delictivas por cuatro mujeres en una nueva investigación de la BBC. Una mujer, identificada como Isabel, afirmó haber sido agredida en un "motel lúgubre y asqueroso" por el actor de 54 años, en 2002, cuando ella tenía 17 años y él rondaba los 30.
Jared Leto es acusado de agresión sexual y conducta inapropiada por varias mujeres
Jared Leto es acusado de agresión sexual y conducta inapropiada
Isabel, quien ahora tiene cuarenta y tantos años, alegó que Jared Leto la llamó al baño mientras se bañaba, y "creo que no intercambiamos muchas palabras, abrió la cortina de la ducha y empezó a besarme", reveló en un nuevo documental de la BBC , Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, que se estrenó este miércoles.
La mujer alegó que el actor, luego usó su mano para masturbarse. Según su testimonio, ella dejó la habitación poco después y sólo más tarde se enteró de que Leto tenía unos 30 años.
Una segunda mujer alegó que el líder de Thirty Seconds to Mars la amenazó con agresión sexual cuando tenía 19 años, una tercera mujer afirmó que él tuvo relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años y era legalmente menor de edad en el estado de California, y una cuarta acusó al músico de haberla manipulado cuando tenía 16 años.
Según el informe de la BBC, otras cuatro mujeres afirmaron haber recibido llamadas telefónicas extrañas y contenido sexual por parte del cantante cuando eran más jóvenes, mientras que otra mujer aseguró que Leto le hizo un comentario obsceno sobre su pecho durante una sesión de autógrafos cuando tenía 14 años.
Una exmodelo, identificada por la BBC como Alex, declaró haber conocido a Jared Leto tras un concierto en Londres en 2013. Dijo que la invitaron a una fiesta en un hotel cercano, pero al llegar se dio cuenta de que "estaba muy oscuro, y entonces vi que solo estaba él".
Alex, que tenía 19 años en ese momento, dijo que estaba preocupada por no tener dinero en efectivo y que se le estaba agotando la batería del teléfono, así que le preguntó al actor si tenía un cargador o dinero para poder volver a casa, pero él supuestamente se negó. Afirmó que entonces le preguntó si podía dormir en la habitación de Leto y que él le respondió con un comentario obsceno.
Otras mujeres se suman a las acusaciones de Jared Leto
Mientras tanto, otra mujer identificada como Clara alegó que tuvo relaciones sexuales con Jaret Leto en su casa de California en varias ocasiones cuando ella tenía 17 años y él 34. Afirmó que habló con el músico sobre su diferencia de edad y que él simplemente "le restó importancia, como si no le preocupara demasiado".
“Me dijo: ‘Quiero que me llames papá’. Y yo tenía que fingir que era una niña pequeña o decir "mi niña pequeña", contó Clara a la BBC. “Con el tiempo, me di cuenta de lo aterrador que era eso en realidad”.
En junio de 2025, nueve mujeres acusaron a Leto de "conducta sexual inapropiada" en un artículo publicado por Air Mail. En aquel momento, el actor negó todas las acusaciones en su contra.
La BBC afirmó haber corroborado varios de los testimonios de las mujeres a través de amigos y familiares con los que hablaron en aquel momento, así como mediante fotografías, mensajes y otro material de apoyo.
El documental también presenta a dos hombres que trabajaron durante años con la banda de Jaret Leto, Thirty Seconds to Mars. Afirmaron que el personal se sentía incómodo con las interacciones del actor con chicas adolescentes, alegando que a veces las invitaba a su camerino o a la casa donde estaba grabando.