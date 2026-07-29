Jared Leto es acusado de agresión sexual y conducta inapropiada por varias mujeres

Jared Leto es acusado de agresión sexual y conducta inapropiada

Isabel, quien ahora tiene cuarenta y tantos años, alegó que Jared Leto la llamó al baño mientras se bañaba, y "creo que no intercambiamos muchas palabras, abrió la cortina de la ducha y empezó a besarme", reveló en un nuevo documental de la BBC , Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, que se estrenó este miércoles.

La mujer alegó que el actor, luego usó su mano para masturbarse. Según su testimonio, ella dejó la habitación poco después y sólo más tarde se enteró de que Leto tenía unos 30 años.

Una segunda mujer alegó que el líder de Thirty Seconds to Mars la amenazó con agresión sexual cuando tenía 19 años, una tercera mujer afirmó que él tuvo relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años y era legalmente menor de edad en el estado de California, y una cuarta acusó al músico de haberla manipulado cuando tenía 16 años.

Jared Leto (Getty Images)

Según el informe de la BBC, otras cuatro mujeres afirmaron haber recibido llamadas telefónicas extrañas y contenido sexual por parte del cantante cuando eran más jóvenes, mientras que otra mujer aseguró que Leto le hizo un comentario obsceno sobre su pecho durante una sesión de autógrafos cuando tenía 14 años.

Una exmodelo, identificada por la BBC como Alex, declaró haber conocido a Jared Leto tras un concierto en Londres en 2013. Dijo que la invitaron a una fiesta en un hotel cercano, pero al llegar se dio cuenta de que "estaba muy oscuro, y entonces vi que solo estaba él".

Alex, que tenía 19 años en ese momento, dijo que estaba preocupada por no tener dinero en efectivo y que se le estaba agotando la batería del teléfono, así que le preguntó al actor si tenía un cargador o dinero para poder volver a casa, pero él supuestamente se negó. Afirmó que entonces le preguntó si podía dormir en la habitación de Leto y que él le respondió con un comentario obsceno.