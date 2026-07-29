Carlos Rivera habla por primera vez del embarazo de Cynthia Rodríguez y celebra la llegada de María

Carlos Rivera habla por primera vez del embarazo de Cynthia Rodríguez

Con una sonrisa, Carlos Rivera compartió la ilusión que existe en su familia por recibir a la nueva integrante.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez (Instagram)

“Estamos muy ilusionados, es una niña, es mi segundo bebé y tenemos muchísimas ganas de que llegue y pues bueno, viene un año muy bonito en espera y pues al año que viene seguramente pues será un año muy bendecido”, expresó.

La noticia del embarazo fue compartida recientemente por cantante y Cynthia Rodríguez a través de sus redes sociales. La pareja no solo confirmó que su familia crecerá, sino que también reveló el nombre elegido para su hija, un anuncio que generó una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos del medio artístico.