Carlos Rivera vive una etapa llena de alegría. Durante su participación en una gala benéfica celebrada en Marbella, España, el cantante habló sobre la próxima llegada de su segunda hija junto a Cynthia Rodríguez, luego de que la pareja anunciara que volverán a convertirse en padres y revelara que esperan una niña a quien llamarán María.
Carlos Rivera habla por primera vez del embarazo de Cynthia Rodríguez y celebra la llegada de María
Carlos Rivera habla por primera vez del embarazo de Cynthia Rodríguez
Con una sonrisa, Carlos Rivera compartió la ilusión que existe en su familia por recibir a la nueva integrante.
“Estamos muy ilusionados, es una niña, es mi segundo bebé y tenemos muchísimas ganas de que llegue y pues bueno, viene un año muy bonito en espera y pues al año que viene seguramente pues será un año muy bendecido”, expresó.
La noticia del embarazo fue compartida recientemente por cantante y Cynthia Rodríguez a través de sus redes sociales. La pareja no solo confirmó que su familia crecerá, sino que también reveló el nombre elegido para su hija, un anuncio que generó una ola de felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos del medio artístico.
Carlos Rivera comparte sus logros con Cynthia Rodríguez
Además de celebrar este nuevo capítulo familiar, Carlos Rivera fue homenajeado durante la ceremonia con el Global Kids Humanitarian Award, un reconocimiento que destaca su participación en diferentes causas sociales. La gala tuvo como anfitriona de honor a Eva Longoria y reunió a distintas figuras del entretenimiento.
Al recibir la distinción, el cantante dedicó unas palabras en las que relacionó este reconocimiento con el momento personal que atraviesa junto a Cynthia Rodríguez.
“Y hoy que además, junto con mi maravillosa esposa, esperamos una niña. Sé que viene algo mejor todavía. Te das cuenta que los sueños sí que se cumplen”, compartió.
Durante la alfombra roja, Cynthia Rodríguez también fue protagonista de la noche al lucir con orgullo su embarazo. La conductora acompañó a su esposo con un elegante atuendo que resaltó su pancita, dejando ver la emoción que ambos comparten por la llegada de María.
La gala reunió a personalidades como Diego Boneta y la cantante colombiana Greeicy, quienes formaron parte de una velada que combinó el reconocimiento al trabajo humanitario con la presencia de grandes figuras de la música y el entretenimiento.