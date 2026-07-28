Jorge Campos sorprende a Tom Holland con un icónico regalo y la reacción del actor se vuelve viral

Jorge Campos sorprende a Tom Holland con un icónico regalo

Lo que parecía ser un encuentro más entre ambos tomó un giro inesperado cuando Tom Holland reconoció de inmediato al exfutbolista mexicano y confesó que era admirador de su carrera.

El encuentro ocurrió mientras el actor promociona Spider-Man: Brand New Day. Como recuerdo, Jorge Campos llevó un regalo muy especial: una réplica del uniforme con el que jugó en la Selección Mexicana durante el Mundial de Estados Unidos 1994.

Al compartir el video, Campos escribió: "Mucho éxito @tomholland2013 en la nueva película de Spider-Man: Brand New Day. Tengo unas ideas para el nuevo traje".

Jorge Campos (Getty Images)

Después de saludarse cordialmente, el exfutbolista le entregó el obsequio:"Tengo un regalo para ti", dijo Campos. La respuesta de Holland tomó por sorpresa a todos:"Sí, ya sé quién eres, sí. Soy un gran fan".