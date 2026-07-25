¿Quién es Isaac del Toro, el ciclista mexicano que la está rompiendo?

¿Quién es Isaac del Toro?

Isaac del Toro Romero nació el 27 de noviembre de 2003 en Ensenada, Baja California. Es un ciclista mexicano que ha logrado destacarse en el ámbito internacional. Desde joven, mostró su pasión por el ciclismo, participando en modalidades de montaña y ruta.

Su carrera profesional comenzó en 2019 con el equipo A.R. Monex Pro Cycling Team, donde obtuvo buenos resultados que le permitieron competir en diversas partes del mundo.

En agosto de 2023, hizo historia al convertirse en el primer mexicano en ganar el Tour del Porvenir, una competencia considerada el Tour de Francia Sub-23.

Del Toro no solo ganó la clasificación general, sino que también se llevó la clasificación por puntos, la de montaña y la de mejor joven, demostrando su versatilidad y talento en todas las facetas del ciclismo.