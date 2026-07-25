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Espectáculos

¿Quién es Isaac del Toro, el ciclista mexicano que la está rompiendo?

El deportista de 22 años se convirtió en el primer mexicano en comandar el Giro de Italia 2025 y portar la Maglia Rosa. Ahora, aseguró podio en el Tour de France.
sáb 25 julio 2026 03:46 PM
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Isaac del Toro, ciclista mexicano que hace historia en el Tour de France
Isaac del Toro, ciclista mexicano que hace historia en el Tour de France (David Pintens/Belga/Shutterstock/David Pintens/Belga/Shutterstock)

El ciclista mexicano Isaac del Toro hizo historia al coronarse líder del Giro de Italia en 2025. Con tan solo 21 años, gracias a su irrupción en el ciclismo profesional, este deportista ya es catalogado como uno de los más importantes del país.

Ahora, con 22 años, está por anotarse un nuevo capítulo en la historia del deporte nacional ya que aseguró podio en la edición 2026 del Tour de France.

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¿Quién es Isaac del Toro?

Isaac del Toro Romero nació el 27 de noviembre de 2003 en Ensenada, Baja California. Es un ciclista mexicano que ha logrado destacarse en el ámbito internacional. Desde joven, mostró su pasión por el ciclismo, participando en modalidades de montaña y ruta.

Su carrera profesional comenzó en 2019 con el equipo A.R. Monex Pro Cycling Team, donde obtuvo buenos resultados que le permitieron competir en diversas partes del mundo.

En agosto de 2023, hizo historia al convertirse en el primer mexicano en ganar el Tour del Porvenir, una competencia considerada el Tour de Francia Sub-23.

Del Toro no solo ganó la clasificación general, sino que también se llevó la clasificación por puntos, la de montaña y la de mejor joven, demostrando su versatilidad y talento en todas las facetas del ciclismo.

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Isaac del Toro hace historia en el Giro de Italia 2025

Este miércoles 18 de mayo, Isaac sorprendió al mundo al ganar la 17 etapa del Giro de Italia —una de las tres grandes vueltas del ciclismo profesional, junto al Tour de Francia y la Vuelta a España— consolidando su liderazgo con la maglia rosa. Esta victoria lo colocó como líder general de la competencia, con una ventaja significativa sobre sus competidores.

“Hoy me di cuenta que nunca me rendiré y siempre estaré un paso adelante. Siempre intentaré, no tengo nada que perder. Por supuesto que hoy no fue más fácil que ayer”, dijo el ciclista en una reciente entrevista.

Actualmente, el joven deportista forma parte del equipo UAE Team Emirates, uno de los más prestigiosos a nivel mundial.

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Ciclismo

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