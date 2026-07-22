Belinda salió a aclarar los comentarios que surgieron en redes sociales después de una entrevista en la que habló de su próxima colaboración con Danna. Algunos usuarios interpretaron sus palabras como una supuesta indirecta hacia Kenia Os , por lo que la cantante decidió explicar a qué se refería y dejar claro que no existe ningún conflicto entre ellas.
Belinda aclara presunta indirecta a Kenia Os
Belinda aclara presunta indirecta a Kenia Os
La controversia comenzó tras una declaración que Belinda hizo para Vogue Latinoamérica en la que la intérprete de “Heterocromía” adelantó detalles de uno de sus próximos lanzamientos musicales.
"Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música. Va a salir muy pronto".
Las declaraciones provocaron diversas reacciones entre seguidores de Kenia Os , quienes recordaron que ambas artistas lanzaron en 2024 el sencillo "Jackpot" y consideraron que Belinda había pasado por alto esa colaboración. Sin embargo, otros usuarios señalaron que la cantante hacía referencia a la historia de la supuesta rivalidad que durante años se atribuyó a ella y a Danna Paola.
Ante la polémica que se generó su declaración, Belinda publicó un mensaje en sus redes sociales para precisar el contexto de sus declaraciones y expresar el cariño que siente por la intérprete sinaloense.
"Yo nunca lanzo indirectas contra ninguna persona, y mucho menos hacia mis compañeras en la industria de la música. A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama #Jackpot y una relación muy bonita".
La cantante explicó que su comentario estaba relacionado con la percepción de enemistad que durante años existió entre ella y Danna, y no con otras colaboraciones entre artistas.
"A lo que me refería en la entrevista es a que siempre se ha creado una enemistad ficticia, específicamente entre Danna y yo, y jamás pensé que lograríamos esta colaboración en la cual todo se alineó para que así fuera. También recordemos que, hasta hace poco, las colaboraciones entre mujeres empezaron a ser más frecuentes, y eso me da mucha felicidad".
Belinda pide poner fin a las rivalidades entre artistas y fandoms
En el mismo mensaje, Belinda hizo un llamado para dejar de alimentar enfrentamientos entre cantantes y sus seguidores, al considerar que ese tipo de comparaciones solo generan divisiones innecesarias.
"Dejen de inventar cosas y de tratar de ponernos en contra, tanto a nosotras como a los fandoms. Yo siempre me mantengo al margen de las difamaciones, pero en este caso, al tratarse de mujeres, sentí necesario hacer este comentario".
Finalmente, concluyó con un mensaje a favor de la unión entre mujeres dentro de la industria musical: "Arriba las colaboraciones entre mujeres y la buena energía, siempre!!"
Aunque horas después eliminó la publicación de sus redes sociales, la aclaración ya había sido retomada por miles de usuarios. Hasta el momento, ni Danna Paola ni Kenia Os han hecho comentarios públicos sobre la situación.