Belinda aclara presunta indirecta a Kenia Os

La controversia comenzó tras una declaración que Belinda hizo para Vogue Latinoamérica en la que la intérprete de “Heterocromía” adelantó detalles de uno de sus próximos lanzamientos musicales.

Kenia Os y Belinda (Instagram)

"Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se han juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música. Va a salir muy pronto".

Las declaraciones provocaron diversas reacciones entre seguidores de Kenia Os , quienes recordaron que ambas artistas lanzaron en 2024 el sencillo "Jackpot" y consideraron que Belinda había pasado por alto esa colaboración. Sin embargo, otros usuarios señalaron que la cantante hacía referencia a la historia de la supuesta rivalidad que durante años se atribuyó a ella y a Danna Paola.

Belinda (Instagram)

Ante la polémica que se generó su declaración, Belinda publicó un mensaje en sus redes sociales para precisar el contexto de sus declaraciones y expresar el cariño que siente por la intérprete sinaloense.

"Yo nunca lanzo indirectas contra ninguna persona, y mucho menos hacia mis compañeras en la industria de la música. A Kenia le tengo muchísimo cariño y un profundo respeto. Tenemos una colaboración juntas que se llama #Jackpot y una relación muy bonita".