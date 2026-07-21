Muere Kaylee Hottle, la actriz sorda de ‘Godzilla vs. Kong’, a los 18 años en un accidente automovilístico

Muere Kaylee Hottle, la actriz sorda de Godzilla vs. Kong, en un accidente automovilístico

La noticia de la muerte de Kaylee Hottle fue dada a conocer por TMZ. Más tarde, su papá, Joshua Hottle, compartió un emotivo video en Facebook, en lengua de señas estadounidense, donde explicó que viajaba de Texas a Maryland para realizar los trámites relacionados con el fallecimiento de su hija.

Kaylee Hottle (Getty Images)

"Estoy tomando un vuelo que jamás hubiera querido tomar", escribió junto a la publicación.

De acuerdo con la información compartida por el papá de la actriz, Kaylee sufrió un grave accidente la mañana del 21 de julio y falleció mientras era trasladada al hospital.

La muerte de la joven ocurrió después de que el automóvil en el que viajaba se saliera de la carretera y cayera a una zanja alrededor de las 3:00 de la madrugada del martes, según confirmó Page Six. La actriz era una de las dos pasajeras que iban a bordo del vehículo cuando ocurrió el accidente sobre Windsor Road, en Ijamsville, Maryland.

Kaylee Hottle (RRSS)

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Frederick, un joven de 19 años conducía un Honda Accord modelo 1995 cuando perdió el control del automóvil, que abandonó la vía por el lado derecho y se impactó contra una alcantarilla. Las autoridades señalaron que el exceso de velocidad habría sido uno de los factores que provocaron el accidente.

El conductor fue trasladado a un hospital con lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que el segundo pasajero rechazó recibir atención médica. Kaylee Hottle, por su parte, fue llevada a un centro de traumatología, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

La Texas School for the Deaf, institución donde estudiaba, también confirmó el deceso mediante un comunicado en redes sociales.

"Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras alumnas de último año de la TSD, Kaylee Hottle, falleció trágicamente ayer en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland. Nuestros corazones están con la familia, los amigos, los compañeros de clase de Kaylee y todos los que la conocieron y la amaron en este momento tan difícil".

Kaylee Hottle en Godzilla vs. Kong (RRSS)

La escuela pidió respeto para la familia mientras continúan las investigaciones sobre el accidente.

"En este momento, contamos con información muy limitada y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia de Kaylee y se abstengan de compartir o especular sobre las circunstancias que rodearon el accidente".