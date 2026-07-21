La industria del entretenimiento está de luto tras la muerte de Kaylee Hottle, la joven actriz que conquistó al público con su interpretación de Jia en las películas Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: The New Empire. La actriz falleció a los 18 años luego de sufrir un accidente automovilístico en Maryland.
Muere Kaylee Hottle, la actriz sorda de ‘Godzilla vs. Kong’, a los 18 años en un accidente automovilístico
Muere Kaylee Hottle, la actriz sorda de Godzilla vs. Kong, en un accidente automovilístico
La noticia de la muerte de Kaylee Hottle fue dada a conocer por TMZ. Más tarde, su papá, Joshua Hottle, compartió un emotivo video en Facebook, en lengua de señas estadounidense, donde explicó que viajaba de Texas a Maryland para realizar los trámites relacionados con el fallecimiento de su hija.
"Estoy tomando un vuelo que jamás hubiera querido tomar", escribió junto a la publicación.
De acuerdo con la información compartida por el papá de la actriz, Kaylee sufrió un grave accidente la mañana del 21 de julio y falleció mientras era trasladada al hospital.
La muerte de la joven ocurrió después de que el automóvil en el que viajaba se saliera de la carretera y cayera a una zanja alrededor de las 3:00 de la madrugada del martes, según confirmó Page Six. La actriz era una de las dos pasajeras que iban a bordo del vehículo cuando ocurrió el accidente sobre Windsor Road, en Ijamsville, Maryland.
De acuerdo con el Departamento del Sheriff del Condado de Frederick, un joven de 19 años conducía un Honda Accord modelo 1995 cuando perdió el control del automóvil, que abandonó la vía por el lado derecho y se impactó contra una alcantarilla. Las autoridades señalaron que el exceso de velocidad habría sido uno de los factores que provocaron el accidente.
El conductor fue trasladado a un hospital con lesiones que no ponen en riesgo su vida, mientras que el segundo pasajero rechazó recibir atención médica. Kaylee Hottle, por su parte, fue llevada a un centro de traumatología, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.
La Texas School for the Deaf, institución donde estudiaba, también confirmó el deceso mediante un comunicado en redes sociales.
"Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras alumnas de último año de la TSD, Kaylee Hottle, falleció trágicamente ayer en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland. Nuestros corazones están con la familia, los amigos, los compañeros de clase de Kaylee y todos los que la conocieron y la amaron en este momento tan difícil".
La escuela pidió respeto para la familia mientras continúan las investigaciones sobre el accidente.
"En este momento, contamos con información muy limitada y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia de Kaylee y se abstengan de compartir o especular sobre las circunstancias que rodearon el accidente".
Kaylee Hottle conquistó al público como Jia en Godzilla vs. Kong
Originaria de una familia profundamente ligada a la comunidad sorda, cuatro generaciones por parte de su padre compartían esta condición, Kaylee Hottle encontró en la actuación una forma de representar con autenticidad esa experiencia.
Su carrera comenzó después de participar en un comercial de 2017 para Convo, una aplicación de traducción de lengua de señas estadounidense. Aquella aparición llamó la atención de los productores del universo cinematográfico de Kong, quienes consideraron que reunía las características ideales para interpretar a Jia, la niña huérfana que desarrolla un vínculo único con Kong a través de la lengua de señas.
Así llegó a Godzilla vs. Kong, donde compartió pantalla con Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry y Eiza González. Tres años más tarde retomó el personaje en Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio, cinta que le valió una nominación a los Saturn Awards como Mejor Actriz Joven en una Película. Además de la franquicia, participó en un episodio de la serie Magnum P.I.
Durante la promoción de Godzilla vs. Kong en 2021, Alexander Skarsgård habló sobre la experiencia de trabajar con Kaylee y destacó el profesionalismo que demostró pese a tratarse de su primera película.
"Es su primera película. Es fascinante lo cómoda que se siente frente a la cámara y la rapidez con la que capta las indicaciones del director Adam [Wingard]. Él le explica algo y ella dice: 'Lo entiendo, lo entiendo', y luego simplemente lo hace y todos se preguntan: '¿Cómo lo hizo?'. Es tan profesional y simplemente increíble… hay tantas cosas que se reflejan en su rostro, en sus expresiones y en los matices; es fascinante observarla".
El actor también reveló que durante el rodaje aprendió lengua de señas estadounidense gracias a la convivencia con Kaylee.
Con apenas 18 años, la actriz dejó una huella importante en Hollywood al convertirse en una de las caras más representativas de la comunidad sorda dentro de una de las franquicias más exitosas del cine reciente. Su trabajo fue reconocido por aportar una representación auténtica e inclusiva que conectó con millones de espectadores alrededor del mundo.