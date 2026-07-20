Alejandro Sanz y Stephanie Cayo celebran el triunfo de España en el Mundial 2026

A través de sus historias de Instagram, la pareja mostró cómo disfrutó del partido. En una de las imágenes, tomada por el propio Alejandro Sanz, Stephanie Cayo aparece sonriendo con la camiseta oficial de la selección española, mientras el cantante también luce los colores del equipo que terminó levantando la Copa del Mundo.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo (Instagram)

Durante el encuentro, el intérprete de “Corazón Partío” captó varios momentos espontáneos de la actriz peruana mientras seguía cada jugada del partido. Más tarde, compartió una fotografía de ambos disfrutando de la ceremonia de premiación del torneo.

Cayo también compartió la emoción del momento al republicar la fotografía de Sanz en sus historias de Instagram y sumar varias imágenes captadas por ella durante el partido.

Stephanie Cayo (Instagram)

Tras la victoria de España contra Argentina, el cantante quiso expresar públicamente su entusiasmo con un breve mensaje dedicado a la selección: "No cabe en una vida mi gratitud. Vamos España, qué maravilla".

La celebración continuó junto a un grupo de amigos, con quienes la pareja siguió el partido desde un departamento, compartiendo la emoción de una noche que terminó con España conquistando su segundo título mundial.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo celebran el triunfo de España en el Mundial (Instagram)

Aunque la final tuvo como escenario principal el MetLife Stadium, las publicaciones de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo dejaron ver que la euforia por el campeonato también se vivió fuera de las tribunas, con miles de aficionados celebrando desde distintos rincones del mundo.