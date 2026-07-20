La final de la Copa del Mundo 2026 no solo se vivió con intensidad en el MetLife Stadium. A miles de kilómetros de Nueva Jersey, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo siguieron el encuentro entre España y Argentina desde una reunión con amigos, donde no ocultaron su emoción por el triunfo de La Roja y compartieron varios momentos de la celebración en redes sociales.
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo celebran el triunfo de España en el Mundial 2026
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo celebran el triunfo de España en el Mundial 2026
A través de sus historias de Instagram, la pareja mostró cómo disfrutó del partido. En una de las imágenes, tomada por el propio Alejandro Sanz, Stephanie Cayo aparece sonriendo con la camiseta oficial de la selección española, mientras el cantante también luce los colores del equipo que terminó levantando la Copa del Mundo.
Durante el encuentro, el intérprete de “Corazón Partío” captó varios momentos espontáneos de la actriz peruana mientras seguía cada jugada del partido. Más tarde, compartió una fotografía de ambos disfrutando de la ceremonia de premiación del torneo.
Cayo también compartió la emoción del momento al republicar la fotografía de Sanz en sus historias de Instagram y sumar varias imágenes captadas por ella durante el partido.
Tras la victoria de España contra Argentina, el cantante quiso expresar públicamente su entusiasmo con un breve mensaje dedicado a la selección: "No cabe en una vida mi gratitud. Vamos España, qué maravilla".
La celebración continuó junto a un grupo de amigos, con quienes la pareja siguió el partido desde un departamento, compartiendo la emoción de una noche que terminó con España conquistando su segundo título mundial.
Aunque la final tuvo como escenario principal el MetLife Stadium, las publicaciones de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo dejaron ver que la euforia por el campeonato también se vivió fuera de las tribunas, con miles de aficionados celebrando desde distintos rincones del mundo.
España campeón: así reaccionaron los famosos al triunfo de La Roja
El triunfo de España sobre Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 desató una ola de celebraciones que trascendió el MetLife Stadium. Mientras los jugadores levantaban el trofeo en Nueva Jersey, decenas de personalidades españolas compartieron en redes sociales su emoción por una noche que ya forma parte de la historia del deporte de su país.
Rosalía siguió la final a la distancia y quiso compartir con sus seguidores el momento exacto en el que terminó el partido. La cantante publicó un video de los futbolistas españoles festejando sobre la cancha.
Poco después subió una fotografía de la celebración del equipo acompañada de un breve mensaje: "Los más mejores".
David Bisbal fue uno de los artistas que más efusivamente celebró la victoria.Apenas terminó el encuentro publicó una imagen acompañada por la frase: "España, campeona del mundo".
Además, horas antes del partido final uno de sus conciertos, apareció en el escenario ondeando una bandera de España ante miles de asistentes, quienes respondieron con aplausos y cánticos para festejar el nuevo campeonato.
Miguel Bosé también quiso enviar un mensaje de felicitación a la selección española. A través de un video publicado en sus redes sociales, el cantante celebró el histórico triunfo y dejó claro que ya sueña con volver a ver a España levantar el trofeo. "¡España bien! Dos veces. A por la tercera".
Penélope Cruz eligió una celebración más relajada, pero igual de emotiva. La actriz compartió un video en el que aparece bailando en casa mientras luce la camiseta de Lamine Yamal, una de las grandes figuras del torneo. Como fondo musical eligió "Un verano en Nueva York", de Bad Bunny, con lo que puso el broche de oro a su festejo.
Las felicitaciones también llegaron desde otros nombres reconocidos del deporte español. Rafael Nadal compartió un video del momento en el que la selección española levantó el trofeo.
La Casa Real también se sumó a la fiesta. Los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, estuvieron presentes en el MetLife Stadium para apoyar a la selección y posteriormente bajaron al terreno de juego para felicitar a los jugadores tras la conquista del título.