Muere Brenda Fricker, ganadora del Oscar y la inolvidable Señora de las Palomas de 'Mi pobre angelito 2'

La noticia fue confirmada por su representante, Phil Belfield, quien compartió un emotivo mensaje con TMZ.

"No volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es menor ante su ausencia. Fue un honor conocerla, amarla y trabajar con ella; siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el de tantos fanáticos del cine y la televisión".

Aunque en los últimos meses había enfrentado un deterioro en su estado de salud, su fallecimiento ocurrió de manera pacífica en la capital irlandesa.

Brenda Fricker (Shutterstock)

El legado de Brenda Fricker como actriz

Aunque su carrera estuvo llena de reconocimientos, para millones de personas Brenda Fricker siempre será la mujer que emocionó al público en Mi pobre angelito 2.

En la película de 1992 interpretó a la Señora de las Palomas, una mujer solitaria que entabla una inesperada amistad con Kevin McCallister, personaje interpretado por Macaulay Culkin. Su historia sobre la soledad, la pérdida y las segundas oportunidades convirtió al personaje en uno de los más queridos de toda la saga.

Con el paso de los años, Fricker reconoció en varias entrevistas que aquel papel seguía siendo uno de los más recordados por el público, especialmente durante la temporada navideña.

Nacida el 17 de febrero de 1945 en Dublín, Brenda Fricker desarrolló una carrera de más de seis décadas en teatro, televisión y cine.

Brenda Fricker (Getty Images)

Su consagración llegó en 1990, cuando recibió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Bridget Fagan Brown, la madre del escritor y pintor Christy Brown, en la aclamada película My Left Foot (1989), protagonizada por Daniel Day-Lewis y dirigida por Jim Sheridan.

Con ese reconocimiento se convirtió en la primera actriz irlandesa en obtener un Premio Oscar por actuación, un hito que marcó la historia del cine de su país.

A lo largo de su trayectoria también participó en películas como The Field, So I Married an Axe Murderer, A Time to Kill, Angels in the Outfield y Veronica Guerin, además de exitosas producciones televisivas como Casualty, Coronation Street y Tolka Row.

