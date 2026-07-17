Brenda Fricker, la actriz irlandesa ganadora del Oscar y recordada por millones de espectadores como la entrañable Señora de las Palomas en Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, murió este 16 de julio en Dublín a los 81 años.
Muere Brenda Fricker, ganadora del Oscar y la inolvidable Señora de las Palomas de Mi pobre angelito 2
Muere Brenda Fricker, ganadora del Oscar y la inolvidable Señora de las Palomas de 'Mi pobre angelito 2'
La noticia fue confirmada por su representante, Phil Belfield, quien compartió un emotivo mensaje con TMZ.
"No volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es menor ante su ausencia. Fue un honor conocerla, amarla y trabajar con ella; siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el de tantos fanáticos del cine y la televisión".
Aunque en los últimos meses había enfrentado un deterioro en su estado de salud, su fallecimiento ocurrió de manera pacífica en la capital irlandesa.
El legado de Brenda Fricker como actriz
Aunque su carrera estuvo llena de reconocimientos, para millones de personas Brenda Fricker siempre será la mujer que emocionó al público en Mi pobre angelito 2.
En la película de 1992 interpretó a la Señora de las Palomas, una mujer solitaria que entabla una inesperada amistad con Kevin McCallister, personaje interpretado por Macaulay Culkin. Su historia sobre la soledad, la pérdida y las segundas oportunidades convirtió al personaje en uno de los más queridos de toda la saga.
Con el paso de los años, Fricker reconoció en varias entrevistas que aquel papel seguía siendo uno de los más recordados por el público, especialmente durante la temporada navideña.
Nacida el 17 de febrero de 1945 en Dublín, Brenda Fricker desarrolló una carrera de más de seis décadas en teatro, televisión y cine.
Su consagración llegó en 1990, cuando recibió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Bridget Fagan Brown, la madre del escritor y pintor Christy Brown, en la aclamada película My Left Foot (1989), protagonizada por Daniel Day-Lewis y dirigida por Jim Sheridan.
Con ese reconocimiento se convirtió en la primera actriz irlandesa en obtener un Premio Oscar por actuación, un hito que marcó la historia del cine de su país.
A lo largo de su trayectoria también participó en películas como The Field, So I Married an Axe Murderer, A Time to Kill, Angels in the Outfield y Veronica Guerin, además de exitosas producciones televisivas como Casualty, Coronation Street y Tolka Row.
Sus últimos años estuvieron marcados por problemas de salud
En 2025, Brenda Fricker habló con franqueza sobre el deterioro de su salud durante una serie de entrevistas concedidas desde su casa en el barrio de The Liberties, en Dublín.
La actriz confesó que sufría dolores constantes, una profunda fatiga y que pasaba gran parte del tiempo en cama. Incluso describió su situación con una frase que conmovió a sus seguidores:
"Estoy teniendo una muerte terrible".
Ese mismo año publicó sus memorias, She Died Young: A Life in Fragments, donde abordó episodios de su infancia, la depresión que enfrentó durante décadas, los abortos espontáneos que sufrió y distintas experiencias personales que marcaron su vida.
Pese a esos difíciles momentos, continuó trabajando. Uno de sus últimos proyectos fue The Swallow (2024), un drama experimental en el que interpretó en solitario a una mujer mayor que repasa los recuerdos de toda una vida, actuación que recibió excelentes críticas.
En febrero de 2026, apenas unos meses antes de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Dublín le otorgó la Freedom of the City of Dublin, uno de los máximos reconocimientos cívicos de Irlanda, en homenaje a su extraordinaria contribución al cine y a la cultura del país.