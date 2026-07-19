“El objetivo número uno de la FIFA es el dinero”: Raúl Orvañanos lamenta el lado oscuro del Mundial de Futbol

“La pelota no se mancha”: la frase de Maradona que resume la esencia del futbol, según dice Raúl Orvañanos

Desde la época en la que el futbol profesional y el llanero se distinguían apenas por la cobertura que se le daba al primero, hasta la época actual, en la que los jugadores se han convertido en verdaderos rockstars y copropietarios de equipos, Raúl Orvañanos ha estado presente como protagonista y testigo de la evolución del deporte y de sus figuras.

Raúl Orvañanos fue portero estrella del Atlante (Cortesía)

Desde que en 1972 se retiró como futbolista profesional tras defender los colores del Atlante, el Zacatepec y el Atlético Español, para dar su salto a los medios de comunicación, Raúl Orvañanos ha vivido una transición que desde la añoranza y posteriormente el análisis le han permitido convertirse en autoridad en la materia. Pero, ¿qué tan difícil fue la transición?

¿Es es fácil soltar, Raúl, la idea, la sensación, la emoción de que un día eres futbolista, un día estás en la cancha con tus compañeros, en el vestidor, y otro día ves el futbol desde afuera? Después de retirarte, ¿no querías volver a la cancha?

“A estas alturas ya no, pero sí cuando recién te retiras y empiezas a trabajar en todo esto. En la época que empecé a ser reportero, recuerdo que llegabas a los vestidores, ahora no te puedes ni acercar a los vestidores, ya te dan tu alineación.

“Pero entonces, ahí sacabas la alineación que estaba pegada en la puerta e ibas al otro vestidor, y ya estaba pegado (el listado). Y los vestidores de futbol tienen un olor muy especial por los líquidos con los que te dan masaje. Entonces, cuando te acercabas ahí decías, ‘Ay, cómo no sigo jugando’.

Raúl Orvañanos fue portero del Atlante, el Zacatepec y el Atlético Español (Cortesía)

“Pero ya con el tiempo, te sientes muy arreglado también de lo que haces. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque sigues dentro de lo que te gusta y yo la verdad me considero un un privilegiado, le he dado la vuelta al mundo con el futbol. Entonces, no tengo más que agradecer”.

¿El equipo que has formado a lo largo de los años, ya detrás del micrófono, es tan entrañable como aquel que formaste en las canchas?

“Sí, sí. Tiene cosas similares, porque dentro del futbol hay muchos egos y cuando llegas acá piensas que no y también hay muchos egos, muchísimos egos. Tienes que acostumbrarte a vivir con eso, pero sí he hecho muy buenos amigos jugando y fuera de la cancha. Ahora con mi trabajo en los medios he hecho muchos amigos. Bueno, no mucho muchos, pero sí muy sólidos”.

¿Quiénes son más divas, los futbolistas o los comentaristas?

“Yo creo que un poco más los futbolistas, pero también aquí en esto no cantamos más las rancheras”.

Orvañanos con André Marín (q.e.p.d.) (Cuartoscuro)

¿Cuál fue tu momento de más diva, en el que dijiste, ‘Soy Raúl Orvañanos y tengo derecho a hacer esto, a exigir esto, a parar esto?

“Hubo una etapa en mi carrera cuando era muy joven que yo me sentía Juan Camaney, porque tenía 19 ó 20 años y jugué contra Pelé y anduve muy bien.

“Yo ahora lo platico, pero insisto mucho en que al joven futbolista lo tienen que formar como futbolista, pero también como ser humano, tienen que darle bases porque, si no, perdemos muy fácil la ubicación, y luego regresar otra vez al mismo camino no es tan fácil.

“Todos, o yo creo que casi todos, hay un momento en el que pierden la ubicación”.

Con Alberto García Aspe (Shutterstock)

¿La ‘estrellitis’ es el principal problema de los futbolistas mexicanos?

“Este es un problema mundial con la diferencia de que en Europa procuran formar mejor a los futbolistas; mejor para jugar y formar mejor como seres humanos también, que es algo que nos falta. Aquí algunos equipos lo hacen muy bien, como es el caso del Pachuca, pero otros equipos me parece que deberían de hacerlo.

“El mal del futbol mexicano es que no formamos futbolistas. ¿Y por qué no formamos futbolistas? Porque tampoco tenemos formadores de futbolistas. No es lo mismo un formador y un entrenador, son cosas muy distintas.

Raúl Orvañanos, autor del libro 'Mi Vida es el Futbol', reflexiona en torna a la Copa del Mundo y el deporte que marcó su historia personal (Cuartoscuro)

“Necesitamos formar futbolistas, pero desde los 12, 13, 14 años. Antes un futbolista llegaba a un equipo a los 17, 18 años y ahí empezaba. Ahora ahora hay que llegar, te detectan y desde los 12 ó 13 años tienes que formarlos, tienes que darles educación y yo digo que hasta orientar a la familia, algo que es muy complicado, muy difícil”.

¿En México hay perspectiva para lograrlo en el mediano plazo?

“Lo hace Pachuca. Lo hizo Chivas. Por ejemplo, el caso de Chicharito, cuando llegó a Inglaterra muy joven a jugar hablaba perfectamente inglés. O sea, prepararse es lo que se necesita. Lo hacen lo hace Pachuca, Chivas lo hizo un tiempo. Yo creo que los Pumas lo hicieron durante un buen muy buen tiempo también.

“Entre más más equipos hagan eso, mejor va a ser el futuro de nuestro futbol. Porque enseñas al futbolista que, cuando llegue a la cancha, y cuando tu cultura y tus estudios mejoran, te sientes más seguro; entonces, como futbolista vas a rendir más también”.

Raúl Orvañanos, autor del libro 'Mi Vida es el Futbol', reflexiona en torna a la Copa del Mundo y el deporte que marcó su historia personal (Cortesía)

¿Cuál es la esencia que todavía mantienen el futbolista y el futbol, Raúl? Desde aquella época en la que no había gran diferencia entre los partidos de la liga y los del llano.

“Hay una frase de Maradona que a mí me encanta que dice, "La pelota no se mancha". Y yo creo que eso sigue vigente, porque si nosotros vemos el entorno del futbol ha cambiado muchísimo.

“Yo comento en mi libro que el futbolista prácticamente es un rockstar ahora y sale a jugar y tiene cinco o seis pares de zapatos con su nombre, con colores, cómo llega él al día del partido en su coche y le llevan todo. Qué bueno, ya esto ha mejorado muchísimo y ojalá siga mejorando, pero sí ha cambiado muchísimo todo.

De la cancha a los micrófonos, Raúl Orvañanos es una de las voces más respetadas en el futbol mexicano (Cortesía)

“Pero lo que sigue vigente es que el balón sigue siendo una pelota. Cuando éramos niños, era una pelota; cuando crecimos, era una pelota; cuando jugamos profesionalmente, es una pelota. Todo esto gira en torno a una pelota”.