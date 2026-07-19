Convertido en una de las voces más respetadas y escuchadas en el futbol mexicano, Raúl Orvañanos decidió que este año mundialista era el momento perfecto para compartir las anécdotas de su historia de amor con este deporte, tanto como jugador como periodista y narrador, a través de las páginas del libro Mi Vida es el Futbol.
“El objetivo número uno de la FIFA es el dinero”: Raúl Orvañanos lamenta el lado oscuro del Mundial de Futbol
Desde su paso como portero en el Atlante hasta su salto a los medios de comunicación, Orvañanos es la prueba viviente de cuán profundo puede ser el cariño por el deporte, al grado de convertirse en gran parte de la esencia de su ser.
Ahora que el Mundial de Futbol 2026 está por concluir —y más allá del resultado del duelo entre España y Argentina, de donde surgirá el nuevo campeón— el autor habla sin filtros y en exclusiva para Quién sobre su percepción de lo que la FIFA ha hecho de esta competencia y de las similitudes y diferencias entre los futbolistas y quienes analizan su mundo detrás de un micrófono.
Raúl Orvañanos critica el papel de la FIFA en la Copa del Mundo
Raúl Orvañanos llegó a la Copa del Mundo con la ilusión de ver a grandes futbolistas y el deseo de que a nuestra Selección le fuera bien, un anhelo que comparte con millones de connacionales que, cada cuatro años, “ahí vamos otra vez” con fe ciega a apoyar al equipo tricolor.
Sin embargo, los años de experiencia en este mundo, tanto como deportista como comunicador y analista lo hacen hablar de éste con conocimiento de causa y, sobre todo, sin cortapisas sobre lo que la FIFA ha hecho del mismo.
“Me encanta que venga un mundial, pero al mismo tiempo siento que no es lo mismo este mundial que mundiales anteriores”, señala en entrevista. “Cuando hay tantos y tantos equipos, el nivel baja. Es lo que no me acaba de convencer”, asegura.
El formato de esta Copa del Mundo, con una sede compartida entre México, Estados Unidos y Canadá sentó un nuevo precedente en la organización del torneo que, con miras a la siguiente edición, establece un escenario que, a su parecer, va en detrimento de la competencia.
“Para el próximo Mundial, atención, porque se juega un partido en Argentina, un partido en Paraguay, un partido en Uruguay y luego de ahí vámonos a España y a Marruecos; o sea, ¿dónde va a acabar siendo la Copa del Mundo? ¿En todo el mundo? ¿Qué va a suceder?”, se cuestiona.
"Es triste porque de verdad que yo amo este deporte, pero al final encuentras que FIFA, siendo una organización tan poderosa, el objetivo número uno de FIFA es el negocio, el dinero”, afirma.
Esta plática con Raúl Orvañanos la tuvimos antes del inicio del Mundial, pero su posición ante el manejo de Gianni Infantino del organismo es inamovible.
“Vergonzoso lo de Infantino después de que el Presidente Donald Trump confirmó que le marcó para pedir que le quitaran la roja a Balogun. Duro golpe para no solamente el Mundial si no para el futbol en general. Con esto Gianni Infantino se ratifica como uno de los peores presidentes que ha tenido la FIFA”, escribió el pasado 6 de julio en su cuenta de Instagram, luego de una de las tantas polémicas que han caracterizado a la actual competencia.
“La pelota no se mancha”: la frase de Maradona que resume la esencia del futbol, según dice Raúl Orvañanos
Desde la época en la que el futbol profesional y el llanero se distinguían apenas por la cobertura que se le daba al primero, hasta la época actual, en la que los jugadores se han convertido en verdaderos rockstars y copropietarios de equipos, Raúl Orvañanos ha estado presente como protagonista y testigo de la evolución del deporte y de sus figuras.
Desde que en 1972 se retiró como futbolista profesional tras defender los colores del Atlante, el Zacatepec y el Atlético Español, para dar su salto a los medios de comunicación, Raúl Orvañanos ha vivido una transición que desde la añoranza y posteriormente el análisis le han permitido convertirse en autoridad en la materia. Pero, ¿qué tan difícil fue la transición?
¿Es es fácil soltar, Raúl, la idea, la sensación, la emoción de que un día eres futbolista, un día estás en la cancha con tus compañeros, en el vestidor, y otro día ves el futbol desde afuera? Después de retirarte, ¿no querías volver a la cancha?
“A estas alturas ya no, pero sí cuando recién te retiras y empiezas a trabajar en todo esto. En la época que empecé a ser reportero, recuerdo que llegabas a los vestidores, ahora no te puedes ni acercar a los vestidores, ya te dan tu alineación.
“Pero entonces, ahí sacabas la alineación que estaba pegada en la puerta e ibas al otro vestidor, y ya estaba pegado (el listado). Y los vestidores de futbol tienen un olor muy especial por los líquidos con los que te dan masaje. Entonces, cuando te acercabas ahí decías, ‘Ay, cómo no sigo jugando’.
“Pero ya con el tiempo, te sientes muy arreglado también de lo que haces. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque sigues dentro de lo que te gusta y yo la verdad me considero un un privilegiado, le he dado la vuelta al mundo con el futbol. Entonces, no tengo más que agradecer”.
¿El equipo que has formado a lo largo de los años, ya detrás del micrófono, es tan entrañable como aquel que formaste en las canchas?
“Sí, sí. Tiene cosas similares, porque dentro del futbol hay muchos egos y cuando llegas acá piensas que no y también hay muchos egos, muchísimos egos. Tienes que acostumbrarte a vivir con eso, pero sí he hecho muy buenos amigos jugando y fuera de la cancha. Ahora con mi trabajo en los medios he hecho muchos amigos. Bueno, no mucho muchos, pero sí muy sólidos”.
¿Quiénes son más divas, los futbolistas o los comentaristas?
“Yo creo que un poco más los futbolistas, pero también aquí en esto no cantamos más las rancheras”.
¿Cuál fue tu momento de más diva, en el que dijiste, ‘Soy Raúl Orvañanos y tengo derecho a hacer esto, a exigir esto, a parar esto?
“Hubo una etapa en mi carrera cuando era muy joven que yo me sentía Juan Camaney, porque tenía 19 ó 20 años y jugué contra Pelé y anduve muy bien.
“Yo ahora lo platico, pero insisto mucho en que al joven futbolista lo tienen que formar como futbolista, pero también como ser humano, tienen que darle bases porque, si no, perdemos muy fácil la ubicación, y luego regresar otra vez al mismo camino no es tan fácil.
“Todos, o yo creo que casi todos, hay un momento en el que pierden la ubicación”.
¿La ‘estrellitis’ es el principal problema de los futbolistas mexicanos?
“Este es un problema mundial con la diferencia de que en Europa procuran formar mejor a los futbolistas; mejor para jugar y formar mejor como seres humanos también, que es algo que nos falta. Aquí algunos equipos lo hacen muy bien, como es el caso del Pachuca, pero otros equipos me parece que deberían de hacerlo.
“El mal del futbol mexicano es que no formamos futbolistas. ¿Y por qué no formamos futbolistas? Porque tampoco tenemos formadores de futbolistas. No es lo mismo un formador y un entrenador, son cosas muy distintas.
“Necesitamos formar futbolistas, pero desde los 12, 13, 14 años. Antes un futbolista llegaba a un equipo a los 17, 18 años y ahí empezaba. Ahora ahora hay que llegar, te detectan y desde los 12 ó 13 años tienes que formarlos, tienes que darles educación y yo digo que hasta orientar a la familia, algo que es muy complicado, muy difícil”.
¿En México hay perspectiva para lograrlo en el mediano plazo?
“Lo hace Pachuca. Lo hizo Chivas. Por ejemplo, el caso de Chicharito, cuando llegó a Inglaterra muy joven a jugar hablaba perfectamente inglés. O sea, prepararse es lo que se necesita. Lo hacen lo hace Pachuca, Chivas lo hizo un tiempo. Yo creo que los Pumas lo hicieron durante un buen muy buen tiempo también.
“Entre más más equipos hagan eso, mejor va a ser el futuro de nuestro futbol. Porque enseñas al futbolista que, cuando llegue a la cancha, y cuando tu cultura y tus estudios mejoran, te sientes más seguro; entonces, como futbolista vas a rendir más también”.
¿Cuál es la esencia que todavía mantienen el futbolista y el futbol, Raúl? Desde aquella época en la que no había gran diferencia entre los partidos de la liga y los del llano.
“Hay una frase de Maradona que a mí me encanta que dice, "La pelota no se mancha". Y yo creo que eso sigue vigente, porque si nosotros vemos el entorno del futbol ha cambiado muchísimo.
“Yo comento en mi libro que el futbolista prácticamente es un rockstar ahora y sale a jugar y tiene cinco o seis pares de zapatos con su nombre, con colores, cómo llega él al día del partido en su coche y le llevan todo. Qué bueno, ya esto ha mejorado muchísimo y ojalá siga mejorando, pero sí ha cambiado muchísimo todo.
“Pero lo que sigue vigente es que el balón sigue siendo una pelota. Cuando éramos niños, era una pelota; cuando crecimos, era una pelota; cuando jugamos profesionalmente, es una pelota. Todo esto gira en torno a una pelota”.