Mette-Marit enfrenta el mayor riesgo tras su trasplante de pulmón: médicos explican qué puede ocurrir

El mayor desafío tras el trasplante de Mette-Marit de Noruega

La esposa del príncipe Haakon, diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica en 2018, recibió un nuevo pulmón después de que su enfermedad se agravara en los últimos meses. Al anunciar su alta, agradeció al donante de órganos, al personal hospitalario y a quienes la acompañaron durante este proceso, que describió como "el regalo de mi vida".

Aunque dejar el hospital representa un paso importante, los neumólogos explican que el mayor riesgo para Mette-Marit en esta etapa es el rechazo del órgano trasplantado, una complicación que puede presentarse durante los primeros meses después de la cirugía.

Marius Borg Hoiby (AFP)

El doctor Are Holm, jefe del Departamento de Medicina Respiratoria del Hospital Universitario de Oslo, explicó en entrevista a un canal local que la princesa permanecerá bajo vigilancia estrecha durante al menos seis meses para detectar cualquier signo de rechazo o infección, dos de las complicaciones más frecuentes en pacientes trasplantados.

También señaló que, si la recuperación avanza sin contratiempos, suele transcurrir aproximadamente un año antes de que el estado del paciente alcance una fase estable.

Para reducir el riesgo de rechazo, los pacientes deben seguir un tratamiento inmunosupresor de por vida. Sin embargo, estos medicamentos disminuyen las defensas del organismo, por lo que también aumentan la vulnerabilidad frente a infecciones bacterianas, virales y fúngicas, razón por la que el seguimiento médico durante el primer año resulta fundamental.