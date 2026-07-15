De Antonella Roccuzzo a Georgina Rodríguez: las ‘WAGs’ de 2026: el otro 11 de la Copa del Mundo

Tini Stoessel

Prometida de Rodrigo de Paul (Argentina)

La cantante argentina es una de las estrellas musicales más importantes de América Latina. Su relación con Rodrigo de Paul ha sido seguida de cerca desde sus primeros encuentros y, tras una separación temporal, ambos retomaron su romance. La combinación entre una figura central de la música pop y uno de los líderes de la selección argentina ha convertido a la pareja en una de las más populares del continente. Tini aporta al universo mundialista una dimensión que conecta directamente con la industria musical internacional.

Karla Mora

Esposa de Guillermo Ochoa (México)

Karla Mora ha acompañado a Guillermo Ochoa a lo largo de gran parte de su trayectoria profesional, incluyendo sus etapas en Francia, España, Bélgica y México. Originaria de Guadalajara y vinculada al modelaje, conoció al guardameta poco antes del Mundial de Sudáfrica 2010. La pareja se casó en Ibiza en 2017 y ha formado una familia con tres hijos. Aunque mantiene una vida pública mucho más discreta que otras integrantes de esta lista, su presencia constante junto al histórico arquero mexicano la ha convertido en una figura reconocida entre los aficionados de la selección nacional.

Fernanda Serrano

Esposa de Santiago Giménez (México)

La historia entre Fernanda Serrano y Santiago Giménez comenzó cuando ambos eran muy jóvenes. Modelo e influencer mexicana, Fernanda ha acompañado el ascenso del delantero desde sus primeros años en Cruz Azul hasta convertirse en una de las grandes figuras del futbol mexicano en Europa. Su relación ha conectado especialmente con las nuevas generaciones gracias a la naturalidad con la que comparten momentos de su vida cotidiana en redes sociales.

Daniela Basso

Esposa de Raúl Jiménez (México)

Actriz, conductora y figura televisiva, Daniela Basso ha sido uno de los principales apoyos de Raúl Jiménez durante los momentos más difíciles de su carrera. Su relación cobró especial relevancia durante el largo proceso de recuperación del delantero tras la grave fractura de cráneo que sufrió jugando en Inglaterra en 2020. Desde entonces, la pareja se ha convertido en un ejemplo de fortaleza familiar para muchos seguidores del futbol mexicano.

Izabel Goulart

Prometida de Kevin Trapp (Alemania)

Antes de relacionarse con el portero alemán Kevin Trapp, Izabel Goulart ya era una celebridad global. La modelo brasileña alcanzó fama internacional como uno de los ángeles de Victoria's Secret y como imagen de importantes firmas de moda. Su relación comenzó en 2015 y desde entonces se han convertido en una de las parejas más glamorosas del futbol europeo. Habituales de las semanas de la moda y de las alfombras rojas más exclusivas, representan la unión entre el deporte de élite y la industria internacional del lujo.

Alice Campello

Esposa de Álvaro Morata (España)

Empresaria, influencer y referente de estilo en Europa, Alice Campello conoció a Álvaro Morata a través de redes sociales en 2016. La relación avanzó rápidamente hasta culminar en una espectacular boda celebrada en Venecia un año después. Padres de cuatro hijos, han atravesado momentos de enorme exposición pública, incluyendo separaciones temporales y posteriores reconciliaciones. Alice ha construido una sólida carrera empresarial en los sectores de moda y belleza, consolidándose como una de las WAGs más influyentes del continente.

Agustina Gandolfo

Esposa de Lautaro Martínez (Argentina)

Originaria de Mendoza, Agustina Gandolfo ha desarrollado proyectos empresariales vinculados a la gastronomía, el bienestar y el estilo de vida. Conoció a Lautaro Martínez cuando el delantero aún jugaba en Racing Club y desde entonces lo ha acompañado durante su crecimiento hasta convertirse en una de las grandes figuras del futbol europeo y campeón del mundo con Argentina. La pareja suele aparecer entre las más queridas por los aficionados argentinos debido a su cercanía y perfil familiar.

Mina Bonino

Esposa de Federico Valverde (Uruguay)

Periodista deportiva, conductora e influencer, Mina Bonino rompe con el estereotipo tradicional asociado a las parejas de futbolistas. Antes de iniciar su relación con Federico Valverde ya contaba con una trayectoria propia en medios de comunicación argentinos. Su conocimiento del deporte y su personalidad directa la han convertido en una voz influyente entre los aficionados al futbol. Junto al mediocampista uruguayo del Real Madrid ha formado una de las parejas más populares del futbol iberoamericano, seguida con atención tanto en España como en América Latina.

