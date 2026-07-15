Durante años fueron conocidas simplemente como las WAGs, acrónimo de Wives and Girlfriends (esposas y novias) de futbolistas. El término nació en la prensa británica durante el Mundial de Alemania 2006, cuando las parejas de jugadores ingleses como David Beckham, Wayne Rooney y Steven Gerrard comenzaron a generar tantos titulares como los propios futbolistas. Lo que empezó como una curiosidad mediática terminó convirtiéndose en un fenómeno global.
De Antonela Roccuzzo a Georgina Rodríguez: las ‘WAGs’ de 2026: el otro 11 de la Copa del Mundo
Durante años fueron conocidas simplemente como las WAGs, acrónimo de Wives and Girlfriends (esposas y novias) de futbolistas. El término nació en la prensa británica durante el Mundial de Alemania 2006, cuando las parejas de jugadores ingleses como David Beckham, Wayne Rooney y Steven Gerrard comenzaron a generar tantos titulares como los propios futbolistas. Lo que empezó como una curiosidad mediática terminó convirtiéndose en un fenómeno global.
Las WAGs del 2026: las esposas y novias de las estrellas del Mundial
Dos décadas después, el concepto ha evolucionado. Muchas de las mujeres vinculadas a las estrellas del futbol mundial ya no son conocidas únicamente por su relación sentimental. Se trata de empresarias, modelos, periodistas, cantantes, actrices e influencers que han construido carreras propias y comunidades digitales que reúnen a millones de seguidores.
En la Copa del Mundo de 2026, el torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, este fenómeno vuelve a hacerse presente. Mientras las selecciones buscan la gloria deportiva, otro equipo de figuras acapara la atención en las zonas VIP de las gradas.
Antonela Roccuzzo
Esposa de Lionel Messi (Argentina)
Pocas historias de amor en el deporte son tan conocidas como la de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.
Ambos se conocieron cuando eran niños en Rosario gracias a Lucas Scaglia, primo de Antonela y amigo del futuro capitán argentino.
Aunque la vida los llevó por caminos distintos cuando Messi emigró a España para incorporarse a La Masía del Barcelona, el vínculo se mantuvo hasta reencontrarse años después.
Se casaron en 2017 en una boda que paralizó a Argentina y hoy son padres de tres hijos.
Empresaria, modelo e influencer, Antonela se ha convertido en una de las figuras más influyentes de América Latina y en el rostro más reconocible entre las parejas de futbolistas del planeta.
Georgina Rodríguez
Prometida de Cristiano Ronaldo (Portugal)
La historia de Georgina Rodríguez es una de las más mediáticas del futbol moderno. Nacida en Argentina y criada en España, trabajaba en una boutique de lujo en Madrid cuando conoció a Cristiano Ronaldo en 2016.
Desde entonces, su vida cambió radicalmente. Convertida en empresaria, modelo y protagonista de una exitosa serie documental, Georgina ha construido una marca personal que trasciende el deporte.
Junto al astro portugués ha formado una familia numerosa y se ha consolidado como una de las mujeres más famosas del mundo hispanohablante.
Bruna Biancardi
Ex de Neymar (Brasil)
Modelo, influencer y empresaria brasileña, Bruna Biancardi ha protagonizado una de las relaciones más seguidas y comentadas del futbol internacional.
Su historia con Neymar ha estado marcada por reconciliaciones, separaciones y una constante atención mediática. A pesar de los altibajos sentimentales, ambos mantienen una relación cercana por el bienestar de su hija. Con millones de seguidores en redes sociales, Bruna se ha convertido en una figura de peso propio dentro del ecosistema digital brasileño.
Tini Stoessel
Prometida de Rodrigo de Paul (Argentina)
La cantante argentina es una de las estrellas musicales más importantes de América Latina. Su relación con Rodrigo de Paul ha sido seguida de cerca desde sus primeros encuentros y, tras una separación temporal, ambos retomaron su romance.
La combinación entre una figura central de la música pop y uno de los líderes de la selección argentina ha convertido a la pareja en una de las más populares del continente.
Tini aporta al universo mundialista una dimensión que conecta directamente con la industria musical internacional.
Karla Mora
Esposa de Guillermo Ochoa (México)
Karla Mora ha acompañado a Guillermo Ochoa a lo largo de gran parte de su trayectoria profesional, incluyendo sus etapas en Francia, España, Bélgica y México.
Originaria de Guadalajara y vinculada al modelaje, conoció al guardameta poco antes del Mundial de Sudáfrica 2010.
La pareja se casó en Ibiza en 2017 y ha formado una familia con tres hijos. Aunque mantiene una vida pública mucho más discreta que otras integrantes de esta lista, su presencia constante junto al histórico arquero mexicano la ha convertido en una figura reconocida entre los aficionados de la selección nacional.
Fernanda Serrano
Esposa de Santiago Giménez (México)
La historia entre Fernanda Serrano y Santiago Giménez comenzó cuando ambos eran muy jóvenes.
Modelo e influencer mexicana, Fernanda ha acompañado el ascenso del delantero desde sus primeros años en Cruz Azul hasta convertirse en una de las grandes figuras del futbol mexicano en Europa.
Su relación ha conectado especialmente con las nuevas generaciones gracias a la naturalidad con la que comparten momentos de su vida cotidiana en redes sociales.
Daniela Basso
Esposa de Raúl Jiménez (México)
Actriz, conductora y figura televisiva, Daniela Basso ha sido uno de los principales apoyos de Raúl Jiménez durante los momentos más difíciles de su carrera.
Su relación cobró especial relevancia durante el largo proceso de recuperación del delantero tras la grave fractura de cráneo que sufrió jugando en Inglaterra en 2020.
Desde entonces, la pareja se ha convertido en un ejemplo de fortaleza familiar para muchos seguidores del futbol mexicano.
Izabel Goulart
Prometida de Kevin Trapp (Alemania)
Antes de relacionarse con el portero alemán Kevin Trapp, Izabel Goulart ya era una celebridad global.
La modelo brasileña alcanzó fama internacional como uno de los ángeles de Victoria's Secret y como imagen de importantes firmas de moda.
Su relación comenzó en 2015 y desde entonces se han convertido en una de las parejas más glamorosas del futbol europeo.
Habituales de las semanas de la moda y de las alfombras rojas más exclusivas, representan la unión entre el deporte de élite y la industria internacional del lujo.
Alice Campello
Esposa de Álvaro Morata (España)
Empresaria, influencer y referente de estilo en Europa, Alice Campello conoció a Álvaro Morata a través de redes sociales en 2016.
La relación avanzó rápidamente hasta culminar en una espectacular boda celebrada en Venecia un año después.
Padres de cuatro hijos, han atravesado momentos de enorme exposición pública, incluyendo separaciones temporales y posteriores reconciliaciones.
Alice ha construido una sólida carrera empresarial en los sectores de moda y belleza, consolidándose como una de las WAGs más influyentes del continente europeo.
Agustina Gandolfo
Esposa de Lautaro Martínez (Argentina)
Originaria de Mendoza, Agustina Gandolfo ha desarrollado proyectos empresariales vinculados a la gastronomía, el bienestar y el estilo de vida.
Conoció a Lautaro Martínez cuando el delantero aún jugaba en Racing Club y desde entonces lo ha acompañado durante su crecimiento hasta convertirse en una de las grandes figuras del futbol europeo y campeón del mundo con Argentina.
La pareja suele aparecer entre las más queridas por los aficionados argentinos debido a su cercanía y perfil familiar.
Mina Bonino
Esposa de Federico Valverde (Uruguay)
Periodista deportiva, conductora e influencer, Mina Bonino rompe con el estereotipo tradicional asociado a las parejas de futbolistas.
Antes de iniciar su relación con Federico Valverde ya contaba con una trayectoria propia en medios de comunicación argentinos.
Su conocimiento del deporte y su personalidad directa la han convertido en una voz influyente entre los aficionados al futbol.
Junto al mediocampista uruguayo del Real Madrid ha formado una de las parejas más populares del futbol iberoamericano, seguida con atención tanto en España como en América Latina.
WAGs: Mucho más que acompañantes
Si en 2006 las WAGs eran vistas principalmente como un fenómeno de la prensa rosa, en 2026 representan algo muy distinto. Son marcas personales, líderes de opinión, empresarias, artistas y creadoras de contenido con una influencia que alcanza a millones de personas. Algunas generan más interacción en redes sociales que muchos futbolistas profesionales y otras han construido carreras tan exitosas que su notoriedad trasciende por completo al deporte.
Mientras el balón rueda en la Copa del Mundo, ellas conforman un equipo paralelo que también atrae reflectores. Un once que juega fuera de la cancha, pero que forma parte indispensable del espectáculo global que rodea al futbol moderno.