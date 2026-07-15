La cantante Ángela Aguilar compartió en redes sociales un video que rápidamente se hizo viral: En él hace un recuento de varios momentos en los que da a su esposo, el cantante Christian Nodal, su bendición antes de salir al escenario.
Ángela Aguilar protege a Christian Nodal: 'El Señor te guardará de todo mal'
El video que Ángela Aguilar publicó está acompañado por un mensaje con bíblico: “El Señor te guardará de todo mal; Él guardará tu vida. — Salmo 121:7”.
En las imágenes se observa a Ángela y Christian Nodal detrás del escenario, instantes antes de salir a sus conciertos. Ambos aparecen dándose la bendición mutuamente antes de salir frente al público, un ritual que refleja la importancia de la fe dentro de su relación.
Papá de Christian Nodal critica el trato al cantante y su esposa Ángela Aguilar
La publicación surge apenas unas horas después de que el padre del intérprete, Jaime González, saliera a desmentir los rumores de una supuesta crisis matrimonial y defendiera públicamente la relación de la pareja.
@angelaaguilar_
“El Señor te guardará de todo mal; Él guardará tu vida.” — Salmo 121:7 🙏🏼♥️♬ sonido original - Herrera~
En días recientes, Jaime González fue cuestionado sobre las versiones que apuntaban a una presunta separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, así como sobre los rumores de que él no estaba de acuerdo con la relación. El padre del sonorense negó ambas versiones y aseguró que nunca ha existido un conflicto con la hija de Pepe Aguilar.
“Bien, bien, todo bien”, respondió al ser cuestionado sobre su relación con Ángela Aguilar.
Asimismo, rechazó que alguna vez se opusiera a que ambos compartieran el escenario.
“No, no. Dígame, ¿quién?, ¿quién?, ¿quién dijo eso?... Claro, claro”, expresó cuando le preguntaron si le gustaba verlos cantar juntos.
Sobre los rumores de una supuesta separación entre la pareja, Jaime González también fue contundente.
“No, yo nunca me he enterado de eso. Eso creo que es falso también. No puedo asegurarlo porque pues no vivo con ellos, ¿verdad? Pero sí tengo comunicación con Christian obviamente y nunca me ha llamado. Seguramente me hubiera llamado para decirme algo, que estuvieran separados”, comentó.
Además, el padre del cantante lamentó las críticas constantes que ha recibido Ángela Aguilar desde que hizo pública su relación con Christian Nodal.
“No, es terrible eso. A mí no me gusta cómo está manejando todo este rollo negativo. No se lo merecen ellos, la verdad. Nadie, ninguna persona se lo merece”, declaró.