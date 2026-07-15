Ángela Aguilar protege a Christian Nodal: 'El Señor te guardará de todo mal'

El video que Ángela Aguilar publicó está acompañado por un mensaje con bíblico: “El Señor te guardará de todo mal; Él guardará tu vida. — Salmo 121:7”.

En las imágenes se observa a Ángela y Christian Nodal detrás del escenario, instantes antes de salir a sus conciertos. Ambos aparecen dándose la bendición mutuamente antes de salir frente al público, un ritual que refleja la importancia de la fe dentro de su relación.

Papá de Christian Nodal critica el trato al cantante y su esposa Ángela Aguilar

La publicación surge apenas unas horas después de que el padre del intérprete, Jaime González, saliera a desmentir los rumores de una supuesta crisis matrimonial y defendiera públicamente la relación de la pareja.

@angelaaguilar_ “El Señor te guardará de todo mal; Él guardará tu vida.” — Salmo 121:7 🙏🏼♥️ ♬ sonido original - Herrera~

En días recientes, Jaime González fue cuestionado sobre las versiones que apuntaban a una presunta separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, así como sobre los rumores de que él no estaba de acuerdo con la relación. El padre del sonorense negó ambas versiones y aseguró que nunca ha existido un conflicto con la hija de Pepe Aguilar.

“Bien, bien, todo bien”, respondió al ser cuestionado sobre su relación con Ángela Aguilar.