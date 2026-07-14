La historia de Daveigh Chase , recordada por interpretar a Samara Morgan en El Aro y prestar su voz a Lilo en Lilo & Stitch, sigue conmocionando a Hollywood. Un mes después de su fallecimiento, nuevos documentos judiciales revelaron que la actriz dejó un patrimonio estimado en 400 mil dólares, pese a haber vivido sus últimos años en situación de calle y sin un hogar permanente.
Revelan la herencia de Daveigh Chase: vivía en la calle, pero dejó un patrimonio de 400 mil dólares
Revelan la herencia de Daveigh Chase
El hallazgo ha generado sorpresa porque contrasta con las condiciones en las que vivía la exestrella infantil, quien atravesó un largo periodo de adicciones, desnutrición y aislamiento antes de morir a los 35 años. Diversos medios estadounidenses habían informado previamente que Chase sobrevivía en el barrio de Skid Row, en Los Ángeles, una de las zonas con mayor población sin hogar de Estados Unidos.
De acuerdo con la documentación presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el patrimonio de la actriz se calcula en aproximadamente 400 mil dólares en bienes personales. Los expedientes también confirman que Chase falleció sin testamento y que no era propietaria de ningún inmueble.
Al no haber estado casada ni tener hijos, sus padres aparecen como los herederos legales. Su madre, Cathy Chase, solicitó al tribunal ser nombrada administradora del patrimonio, una petición que será analizada en una audiencia programada para agosto.
La diferencia entre el patrimonio y las regalías millonarias de Daveigh Chase
Tras la muerte de la actriz también surgieron reportes que aseguraban que Daveigh Chase tenía millones de dólares en regalías sin reclamar, principalmente por sus trabajos en Lilo & Stitch y otras producciones de Disney.
Sin embargo, esa información proviene de declaraciones realizadas por su exmánager, quien afirmó que durante años llegaron avisos de pagos residuales que nunca fueron cobrados debido a los problemas personales que enfrentaba la actriz. Hasta ahora, esas supuestas regalías no forman parte del patrimonio registrado oficialmente en la sucesión y no han sido confirmadas por documentos judiciales.
Aunque alcanzó la fama desde muy pequeña con proyectos que marcaron a toda una generación, los últimos años de Daveigh Chase estuvieron marcados por la precariedad, las adicciones y el distanciamiento de Hollywood, un desenlace que ha generado una profunda reflexión dentro de la industria.