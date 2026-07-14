Revelan la herencia de Daveigh Chase: vivía en la calle, pero dejó un patrimonio de 400 mil dólares

Revelan la herencia de Daveigh Chase

El hallazgo ha generado sorpresa porque contrasta con las condiciones en las que vivía la exestrella infantil, quien atravesó un largo periodo de adicciones, desnutrición y aislamiento antes de morir a los 35 años. Diversos medios estadounidenses habían informado previamente que Chase sobrevivía en el barrio de Skid Row, en Los Ángeles, una de las zonas con mayor población sin hogar de Estados Unidos.

De acuerdo con la documentación presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el patrimonio de la actriz se calcula en aproximadamente 400 mil dólares en bienes personales. Los expedientes también confirman que Chase falleció sin testamento y que no era propietaria de ningún inmueble.

Daveigh Chase (Getty Images)

Al no haber estado casada ni tener hijos, sus padres aparecen como los herederos legales. Su madre, Cathy Chase, solicitó al tribunal ser nombrada administradora del patrimonio, una petición que será analizada en una audiencia programada para agosto.

