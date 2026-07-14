Jorge D'Alessio niega tener una nueva relación tras la filtración de polémico video

Jorge D'Alessio puso fin a las especulaciones sobre su vida sentimental, luego de que se viralizara un video en el que aparece besando a una mujer, el integrante de Matute aclaró que no mantiene una relación amorosa y aseguró que las imágenes fueron malinterpretadas.
Además, habló del proceso que vive su exesposa, Marichelo Puente, para borrar algunos de los tatuajes que compartían y explicó por qué él decidió conservar el suyo.
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Jorge D'Alessio niega tener una nueva pareja tras el video del beso
Las declaraciones del músico llegan meses después de que él y Marichelo confirmaran el fin de su matrimonio, una separación que, según ambos han expresado en distintas ocasiones, ocurrió en buenos términos y priorizando el bienestar de sus tres hijos.
El cantante explicó que el video que desató los rumores no refleja una nueva relación sentimental y lamentó que incluso se haya involucrado a mujeres que no tienen ningún vínculo con él.
"Pues mira, una es decirles, importante decirles, no estoy saliendo con nadie. Ya me ya me colgaron varios santitos y ya le colgaron santitos a chavas que ni siquiera conozco, que ponen ahí es tal, y digo, pobres, porque ni siquiera las conozco y ya las sacaron, pero no".
Jorge aseguró que normalmente procura mantener su vida privada lejos de las cámaras y explicó que simplemente estaba conviviendo con amigos.
"No tengo ninguna relación. No me gusta salir en esos videos. Está raro. Me cuido mucho, la verdad, nunca me ando exhibiendo, pero pues estaba echando relajo. No veo nada malo en ello. Soy una persona separada y divorciado. Pero no estaba echando más que relajo".
El músico también reveló que fue la propia Marichelo quien le recomendó ser más cuidadoso con las personas con las que convive y con la manera en que cualquier imagen puede interpretarse en redes sociales.
"No me gusta salir en esos videos porque pues lo ven mis hijos, entonces eso es lo que y sabes quién me hizo ver y me dijo: ‘Cuida bien con quién sales’. Marichelo. Me dijo: ‘Eso lo tomó la misma mesa’. Y después me di cuenta que igual y sí. Entonces, sí voy a cuidar las amistades".
Incluso confesó que suele seguir los consejos de su exesposa.
"Salí con un par de amigos, pero no conocía a muchos más, entonces hay mucha gente oportunista y hay que cuidar con quién sales y siempre le hago caso a ella. Te lo juro, mira, yo siempre le digo que es bruja porque siempre me lo que me dice pasa y entonces".
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¿Por qué Jorge D'Alessio no se quitará el tatuaje que compartía con Marichelo?
Otro de los temas que llamó la atención fue la decisión de Marichelo Puente de comenzar a borrar algunos de los tatuajes que compartía con Jorge, incluido el que ambos llevaban en la muñeca con la frase "de tu mano".
Lejos de generar un conflicto, el músico aseguró que entiende que se trata de un proceso completamente personal.
"Pues eso es un proceso normal. Miren, nada que les pueda decir, aquí no es algo que no hablemos ella y yo. Eso es lo más importante. Ella y yo venimos chateando ahorita y nos estamos riendo de tantas cosas que dicen en las redes".
Cuando le preguntaron si esos tatuajes estaban relacionados con su historia de amor, respondió:
"No sé cuáles se quitó, pero seguramente sí".
Sin embargo, dejó claro que él no tiene intención de eliminar el suyo, ya que con el paso del tiempo adquirió un significado distinto.
"Seguramente sí. Hay uno que dice de tu mano, que ella tenía, que yo también tengo, mira. Entonces seguramente".
Y añadió:
"No, no, yo me lo voy a dejar. Porque aparte está justo aquí donde están mis tres hijos, entonces ahora toma un nuevo significado, ¿no?"
La relación de Jorge D'Alessio y Marichelo tras el divorcio
A pesar del fin de su matrimonio, Jorge aseguró que ambos mantienen una relación cercana basada en el respeto y la comunicación constante, especialmente por sus hijos.
"Bien, la verdad bien. Mira, tenemos una increíble relación ella y yo, que eso es lo más importante por nuestros hijos. O sea, entonces la verdad muy bien, gracias a Dios".
También destacó que continúan apoyándose mutuamente, incluso después del divorcio.
"A ella le escucho siempre, siempre tiene un buen consejo para mí. Siempre voy a estar bien agradecido con ella porque a aún separados, aún divorciados, me cuida, yo la cuido, cuidamos a nuestros hijos y eso es lo más importante".
Con estas declaraciones, Jorge D'Alessio no solo desmintió los rumores sobre una nueva relación, sino que también dejó claro que su prioridad sigue siendo su familia y que el vínculo con Marichelo Puente permanece sólido, ahora desde una nueva etapa como expareja y padres de tres hijos.