Jorge D'Alessio niega tener una nueva relación tras la filtración de polémico video

Jorge D'Alessio niega tener una nueva pareja tras el video del beso

Las declaraciones del músico llegan meses después de que él y Marichelo confirmaran el fin de su matrimonio, una separación que, según ambos han expresado en distintas ocasiones, ocurrió en buenos términos y priorizando el bienestar de sus tres hijos.

El cantante explicó que el video que desató los rumores no refleja una nueva relación sentimental y lamentó que incluso se haya involucrado a mujeres que no tienen ningún vínculo con él.

"Pues mira, una es decirles, importante decirles, no estoy saliendo con nadie. Ya me ya me colgaron varios santitos y ya le colgaron santitos a chavas que ni siquiera conozco, que ponen ahí es tal, y digo, pobres, porque ni siquiera las conozco y ya las sacaron, pero no".

Jorge aseguró que normalmente procura mantener su vida privada lejos de las cámaras y explicó que simplemente estaba conviviendo con amigos.



#LoVisteEnVentaneando Jorge D'Alessio aclara que está completamente soltero y descarta cualquier romance. Además, confirma que lleva una excelente relación de respeto y amistad con su ex, Marichelo. 👏✨ #Ventaneando por #AztecaUno pic.twitter.com/yPGogYln7V — Ventaneando (@VentaneandoUno) July 13, 2026

"No tengo ninguna relación. No me gusta salir en esos videos. Está raro. Me cuido mucho, la verdad, nunca me ando exhibiendo, pero pues estaba echando relajo. No veo nada malo en ello. Soy una persona separada y divorciado. Pero no estaba echando más que relajo".

El músico también reveló que fue la propia Marichelo quien le recomendó ser más cuidadoso con las personas con las que convive y con la manera en que cualquier imagen puede interpretarse en redes sociales.

"No me gusta salir en esos videos porque pues lo ven mis hijos, entonces eso es lo que y sabes quién me hizo ver y me dijo: ‘Cuida bien con quién sales’. Marichelo. Me dijo: ‘Eso lo tomó la misma mesa’. Y después me di cuenta que igual y sí. Entonces, sí voy a cuidar las amistades".

Jorge D'Alessio y Marichelo Puente (Instagram)

Incluso confesó que suele seguir los consejos de su exesposa.

"Salí con un par de amigos, pero no conocía a muchos más, entonces hay mucha gente oportunista y hay que cuidar con quién sales y siempre le hago caso a ella. Te lo juro, mira, yo siempre le digo que es bruja porque siempre me lo que me dice pasa y entonces".

