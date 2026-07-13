Rihanna regresa por sorpresa a los escenarios junto a Jay-Z tras años de ausencia

Vestida con un conjunto de cuero color caramelo, la intérprete de Diamonds apareció para cantar junto al rapero Run This Town, el éxito que ambos lanzaron en 2009. Además, esta canción tiene un trasfondo muy emotivo para Rihanna, pues en el momento de su lanzamiento, la cantante originaria de Barabados, superaba uno de los episodios más complicados complicados de su vida tras las agresiones que sufrió por parte de su expareja ChriS Brown, las cuales denunció públicamente,

Por lo que este reencuentro con Jay-Z, quien además fue su mentor, tuvo una gran carga emotiva y personal.

Antes de comenzar, Rihanna bromeó con el público asegurando que estaba "oxidada", pero segundos después confesó con una sonrisa: "Los extrañaba".

Aunque Rihanna ha realizado algunas presentaciones esporádicas, como el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2023 y un concierto privado en India en 2024, esta fue su primera actuación pública de este tipo en más de dos años y una de las pocas desde que se convirtió en mamá.

Además, la artista no realiza una gira mundial desde el ANTI World Tour de 2016, lo que ha alimentado durante años la expectativa por su esperado noveno álbum de estudio.

Rihanna (GettyImages)

Su aparición tuvo un significado especial. Jay-Z fue uno de los primeros en apostar por ella cuando firmó con Def Jam en 2005, impulsando una carrera que la convertiría en una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo.