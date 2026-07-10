Julieta Venegas rompe el silencio sobre "La Niña Futbolista" y niega haber cobrado 14 millones de pesos

Después de semanas de críticas en redes sociales, Julieta Venega s decidió aclarar la polémica que rodeó a "La Niña Futbolista", la canción que interpretó en el marco de las actividades rumbo al Mundial de 2026.
La cantante mexicana negó las versiones que aseguraban que había recibido 14 millones de pesos por el proyecto y explicó que el tema nunca fue concebido como el himno oficial de la Copa del Mundo.
Publicidad
Julieta Venegas rompe el silencio sobre "La Niña Futbolista"
En una reciente entrevista con el periodista Javier Paniagua, la intérprete de Limón y sal aseguró que la desinformación y los titulares sacados de contexto alimentaron una narrativa que poco tenía que ver con la realidad.
Uno de los rumores que más fuerza cobró en redes sociales fue que la cantante había recibido una suma millonaria por interpretar "La Niña Futbolista". Julieta Venegas rechazó esa versión de forma contundente.
"Lo que sí me gusta aclarar es que yo no cobré nada por esa canción, no hubo una cosa de estira y afloja", afirmó.
La artista explicó que fue invitada a participar en un proyecto infantil impulsado por el grupo Patita de Perro, pensado originalmente para conmemorar el Día del Niño. Aseguró que aceptó porque le pareció una iniciativa positiva y cercana a los valores que suele promover en su carrera.
Venegas también lamentó que muchos usuarios dieran por cierta la versión del supuesto pago sin verificar la información. "Es impresionante cómo un titular puede convertirse en verdad para tanta gente", señaló durante la conversación.
Publicidad
¿Por qué "La Niña Futbolista" generó tanta polémica?
La controversia comenzó a finales de mayo, cuando Julieta Venegas interpretó la canción durante un evento relacionado con las actividades previas al Mundial 2026.
En redes sociales, algunos usuarios asumieron que se trataba del tema oficial del torneo y criticaron tanto la propuesta musical como su vínculo con el evento deportivo.
Sin embargo, días después, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que "La Niña Futbolista" nunca fue presentada como la canción oficial del Mundial, sino como una pieza dedicada a niñas y jóvenes futbolistas que participaron en un concurso organizado en el contexto del torneo.
La cantante Ximena Sariñana también defendió el mensaje de inclusión de la composición.