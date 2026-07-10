Julieta Venegas rompe el silencio sobre "La Niña Futbolista" y niega haber cobrado 14 millones de pesos

Julieta Venegas rompe el silencio sobre "La Niña Futbolista"

En una reciente entrevista con el periodista Javier Paniagua, la intérprete de Limón y sal aseguró que la desinformación y los titulares sacados de contexto alimentaron una narrativa que poco tenía que ver con la realidad.

Uno de los rumores que más fuerza cobró en redes sociales fue que la cantante había recibido una suma millonaria por interpretar "La Niña Futbolista". Julieta Venegas rechazó esa versión de forma contundente.

Julieta Venegas debuta como escritora con el libro autobiográfico 'Norteña. Memorias del comienzo' (Rebecca Sapp/Getty Images for The Recording A)

"Lo que sí me gusta aclarar es que yo no cobré nada por esa canción, no hubo una cosa de estira y afloja", afirmó.

La artista explicó que fue invitada a participar en un proyecto infantil impulsado por el grupo Patita de Perro, pensado originalmente para conmemorar el Día del Niño. Aseguró que aceptó porque le pareció una iniciativa positiva y cercana a los valores que suele promover en su carrera.

Venegas también lamentó que muchos usuarios dieran por cierta la versión del supuesto pago sin verificar la información. "Es impresionante cómo un titular puede convertirse en verdad para tanta gente", señaló durante la conversación.

