Fher de Maná vuelve a responder a Liam Gallagher tras la eliminación de México ante Inglaterra

“¿No que 5-0, wey?”: el mensaje de Fher a Liam Gallagher

Aunque el Tri quedó eliminado, el líder de Maná aseguró que el partido fue mucho más parejo de lo que el británico anticipó y aprovechó para lanzarle un mensaje con su característico sentido del humor.

A través de sus historias de Instagram, Fher publicó un video en el que reaccionó al marcador final y recordó el pronóstico del músico británico.

"¿No que 5-0, wey? Cinco minutos más y los hacíamos pomada, pomada. Respeto a México. Buena onda. Les mando un abrazo a todos los ingleses, pero sí se los estaba cargando al último... así es la vida. El que mete gol es el que gana", expresó el cantante.

#EspectáculosVT 🗣️ “Cinco minutos más y los hacemos pomada”: Fher Olvera de "Maná" responde a Liam Gallagher tras la eliminación de México del Mundial pic.twitter.com/FbpQdli7AW — xevt - xhvt (@xevtfm) July 6, 2026

El mensaje rápidamente se viralizó entre los aficionados mexicanos, quienes celebraron que el equipo nacional peleara hasta los últimos minutos pese a la derrota.

La polémica inició días antes del partido, cuando Liam Gallagher publicó en su cuenta de X que Inglaterra vencería a México por 5-0.

La predicción provocó miles de reacciones y llevó a Fher a responder con otro video, en el que apareció envuelto en una bandera mexicana.

"A ver, no manches, ubícate, wey. ¿Cinco a cero? Cálmate", dijo entonces el vocalista de Maná, defendiendo las posibilidades del combinado mexicano.

Incluso Gallagher bajó después su pronóstico a un 3-0, manteniendo el tono de broma que caracterizó el intercambio entre ambos artistas.