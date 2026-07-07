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Espectáculos

Fher de Maná vuelve a responder a Liam Gallagher tras la eliminación de México ante Inglaterra

Tras la derrota de México ante Inglaterra, Fher de Maná respondió al pronóstico de Liam Gallagher y defendió el desempeño del Tri con un mensaje que se volvió viral.
mar 07 julio 2026 10:42 AM
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Fher Olvera, líder de Maná, responde a Liam Gallagher tras el México vs Inglaterra. (Getty Images )
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“¿No que 5-0, wey?”: el mensaje de Fher a Liam Gallagher

Aunque el Tri quedó eliminado, el líder de Maná aseguró que el partido fue mucho más parejo de lo que el británico anticipó y aprovechó para lanzarle un mensaje con su característico sentido del humor.

A través de sus historias de Instagram, Fher publicó un video en el que reaccionó al marcador final y recordó el pronóstico del músico británico.

"¿No que 5-0, wey? Cinco minutos más y los hacíamos pomada, pomada. Respeto a México. Buena onda. Les mando un abrazo a todos los ingleses, pero sí se los estaba cargando al último... así es la vida. El que mete gol es el que gana", expresó el cantante.

El mensaje rápidamente se viralizó entre los aficionados mexicanos, quienes celebraron que el equipo nacional peleara hasta los últimos minutos pese a la derrota.

La polémica inició días antes del partido, cuando Liam Gallagher publicó en su cuenta de X que Inglaterra vencería a México por 5-0.

La predicción provocó miles de reacciones y llevó a Fher a responder con otro video, en el que apareció envuelto en una bandera mexicana.

"A ver, no manches, ubícate, wey. ¿Cinco a cero? Cálmate", dijo entonces el vocalista de Maná, defendiendo las posibilidades del combinado mexicano.

Incluso Gallagher bajó después su pronóstico a un 3-0, manteniendo el tono de broma que caracterizó el intercambio entre ambos artistas.

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Inglaterra se impuso ante México en el Mundial 2026

Aunque Inglaterra terminó imponiéndose por 3-2 y avanzó a los cuartos de final del Mundial, el desempeño de México fue ampliamente reconocido por analistas y aficionados, al exigir al máximo al conjunto inglés durante el cierre del encuentro.

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Liam Gallagher (Getty Images)

Lejos de alimentar una confrontación, Fher cerró su mensaje felicitando a los ingleses por la victoria y destacando el esfuerzo del Tri.

El intercambio con Liam Gallagher terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la conversación digital alrededor del Mundial 2026, demostrando que la rivalidad futbolística también puede vivirse con humor entre dos de las figuras más representativas del rock en español y el britpop.

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Maná Fher Olvera Liam Gallagher

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