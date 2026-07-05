Ana Brenda Contreras señala mensajes de odio que recibió tras celebrar el triunfo de México ante Ecuador

La celebración de Ana Brenda Contreras por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador terminó convirtiéndose en un debate sobre el discurso de odio en redes sociales.
La actriz reveló que recibió numerosos mensajes ofensivos y amenazas después de publicar en Instagram una serie de fotografías y mensaje con los que celebró la victoria del equipo de Javier Aguirre.
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Ana Brenda Contreras recibe amenazas tras celebrar el triunfo de México contra Ecuador
La publicación original de Ana Brenda estuvo acompañada por el mensaje: "Ya ganamos porque México se ganó el corazón de todo el mundo. Siempre lo he dicho, lo más bonito nuestra gente, te amo CDMX".
Aunque muchos de sus seguidores reaccionaron con entusiasmo, también comenzaron a aparecer críticas e insultos que llevaron a la actriz a responder públicamente.
Como respuesta, la actriz publicó en sus historias de Instagram un llamado a vivir la Copa del Mundo y apoyar a los equipos con respeto por todos.
En un primer mensaje, la actriz pidió que las celebraciones deportivas no se conviertan en un espacio para la agresión.
Señaló que días antes ya había recibido comentarios cargados de desprecio por parte de usuarios que le exigían determinadas publicaciones o reaccionaban como si sus redes sociales tuvieran la obligación de reflejar sus propias posturas.
La actriz explicó que el algoritmo de las plataformas puede hacer que una publicación aparezca fuera de contexto para algunos usuarios, lo que, dijo, no justifica responder con insultos.
También recordó que el deporte debería promover valores como la admiración, la unidad y el respeto, especialmente por el ejemplo que reciben los niños al observar el comportamiento de los adultos.
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Ana Brenda Contreras reprueba el uso de términos clasistas
Poco después, Ana Brenda Contreras compartió una segunda reflexión, centrada en el uso de la palabra "naco", uno de los términos que, aseguró, encontró repetidamente entre los comentarios.
La actriz expresó su preocupación al leer ese calificativo tanto en mensajes escritos por extranjeros hacia mexicanos como entre los propios mexicanos.
Recordó que el término tiene un origen históricamente ligado al clasismo y la discriminación, ya que durante décadas se utilizó para descalificar a las personas por su origen, su forma de hablar, su apariencia o su nivel socioeconómico.
Aclaró que su intención no era señalar a quienes lo utilizan, sino invitar a reflexionar sobre el peso histórico y social que pueden tener ciertas palabras cuando se normalizan en el lenguaje cotidiano.
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Así se vive el Mundial de Futbol en las redes sociales
La discusión generada por las publicaciones de Ana Brenda se produjo en medio del ambiente de euforia que dejó el resultado de la Selección Mexicana frente a Ecuador.
El resultado del partido tuvo una amplia repercusión tanto en las calles de la Ciudad de México (donde hubo cuatro muertos en los festejos del Ángel de la Independencia) como en redes sociales.
Pero fue precisamente ahí donde quedó una vez más en evidencia cómo los eventos deportivos suelen trasladar la rivalidad de la cancha y los prejuicios sociales al ámbito digital.