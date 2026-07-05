Ana Brenda Contreras señala mensajes de odio que recibió tras celebrar el triunfo de México ante Ecuador

Ana Brenda Contreras recibe amenazas tras celebrar el triunfo de México contra Ecuador

La publicación original de Ana Brenda estuvo acompañada por el mensaje: "Ya ganamos porque México se ganó el corazón de todo el mundo. Siempre lo he dicho, lo más bonito nuestra gente, te amo CDMX".

Aunque muchos de sus seguidores reaccionaron con entusiasmo, también comenzaron a aparecer críticas e insultos que llevaron a la actriz a responder públicamente.

Como respuesta, la actriz publicó en sus historias de Instagram un llamado a vivir la Copa del Mundo y apoyar a los equipos con respeto por todos.

Ana Brenda Contreras señala recibir mensajes de odio tras celebrar el triunfo de México (Instagram / Ana Brenda Contreras)

En un primer mensaje, la actriz pidió que las celebraciones deportivas no se conviertan en un espacio para la agresión.

Señaló que días antes ya había recibido comentarios cargados de desprecio por parte de usuarios que le exigían determinadas publicaciones o reaccionaban como si sus redes sociales tuvieran la obligación de reflejar sus propias posturas.

La actriz explicó que el algoritmo de las plataformas puede hacer que una publicación aparezca fuera de contexto para algunos usuarios, lo que, dijo, no justifica responder con insultos.

Ana Brenda Contreras señala recibir mensajes de odio tras celebrar el triunfo de México (Instagram / Ana Brenda Contreras)

También recordó que el deporte debería promover valores como la admiración, la unidad y el respeto, especialmente por el ejemplo que reciben los niños al observar el comportamiento de los adultos.