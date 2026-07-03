Rosalía hace donación a UNICEF para ayudar a niños afectados por los terremotos en Venezuela

La organización agradeció públicamente el gesto de la intérprete de Despechá a través de sus redes sociales, donde destacó que su apoyo permitirá ampliar la ayuda destinada a miles de niños y familias que perdieron sus hogares o permanecen en situación de vulnerabilidad tras el desastre.

Aunque UNICEF no reveló el monto de la aportación, sí explicó el impacto que tendrá. Gracias a la contribución de Rosalía y de su fundación será posible suministrar agua potable a más de 30 mil niños durante un mes, brindar atención médica a 25 mil personas durante tres meses y habilitar espacios seguros para proteger a miles de menores afectados por la emergencia.

En su mensaje de agradecimiento, UNICEF España reconoció no solo la generosidad de la artista, sino también la importancia de utilizar su influencia para visibilizar una de las mayores crisis humanitarias que enfrenta actualmente América Latina.

Rosalía aplazó dos conciertos debido a una emergencia familiar. (Getty Images)

"Tu voz no solo llena estadios, también lleva esperanza a quien más la necesita", escribió la organización al agradecer públicamente el apoyo de la cantante.

La ayuda llega en un momento crítico. De acuerdo con UNICEF, alrededor de 680 mil niños requieren asistencia humanitaria urgente tras los sismos de magnitudes 7.5 y 7.2 que afectaron Caracas y varios estados del norte del país. La prioridad es garantizar acceso a agua potable, atención sanitaria, apoyo psicológico y espacios seguros para la infancia.