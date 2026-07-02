Pareja de Isak Andic revela que el fundador de Mango quería cambiar su testamento antes de morir

La revelación podría convertirse en una pieza clave dentro de la investigación sobre el fallecimiento de Isak Andic, ocurrido en diciembre de 2024 durante una excursión por la montaña de Montserrat, en Cataluña. Aunque inicialmente el caso fue tratado como un accidente, las contradicciones en el relato de su hijo mayor, Jonathan Andic, llevaron a la justicia a abrir una investigación por presunto homicidio.

De acuerdo con la declaración de Knuth, Isak Andic le había confiado que planeaba firmar un nuevo testamento con la creación de una fundación benéfica que recibiría una parte importante de su patrimonio. Esa decisión habría reducido considerablemente la herencia destinada a sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah.

Jonathan Andic, el principal sospechoso de la muerte de Isak Andin, fundador de Mango (AFP )

La testigo explicó que el empresario no llegó a concretar ese documento, por lo que el testamento vigente siguió siendo el firmado en julio de 2023. En él, el fundador de Mango repartía la mayor parte de su patrimonio entre sus tres hijos y dejaba a Knuth un legado de cinco millones de euros. Tras su fallecimiento, ambas partes protagonizaron un conflicto sucesorio que terminó con un acuerdo extrajudicial por el que la empresaria recibió un total de 27 millones de euros.

Durante su comparecencia, Knuth también describió la relación entre Isak y Jonathan Andic como cambiante, con periodos de buena convivencia y otros marcados por fuertes tensiones.

Isak Andic y su pareja. (Getty Images.)

Según su testimonio, el empresario incluso contemplaba apartar a su hijo de la dirección de Mango a partir de enero de 2025, aunque la defensa de Jonathan sostiene que esa salida ya estaba prevista por motivos empresariales y rechaza que existiera un conflicto de esa magnitud.