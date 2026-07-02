La investigación por la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, dio un nuevo giro tras la declaración de su pareja sentimental, Estefanía Knuth. Durante su comparecencia ante la jueza que instruye el caso, aseguró que el empresario tenía la intención de redactar un nuevo testamento que modificaría por completo el destino de su multimillonaria fortuna.
Pareja de Isak Andic revela que el fundador de Mango quería cambiar su testamento antes de morir
Pareja de Isak Andic revela que el fundador de Mango quería cambiar su testamento antes de morir
La revelación podría convertirse en una pieza clave dentro de la investigación sobre el fallecimiento de Isak Andic, ocurrido en diciembre de 2024 durante una excursión por la montaña de Montserrat, en Cataluña. Aunque inicialmente el caso fue tratado como un accidente, las contradicciones en el relato de su hijo mayor, Jonathan Andic, llevaron a la justicia a abrir una investigación por presunto homicidio.
De acuerdo con la declaración de Knuth, Isak Andic le había confiado que planeaba firmar un nuevo testamento con la creación de una fundación benéfica que recibiría una parte importante de su patrimonio. Esa decisión habría reducido considerablemente la herencia destinada a sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah.
La testigo explicó que el empresario no llegó a concretar ese documento, por lo que el testamento vigente siguió siendo el firmado en julio de 2023. En él, el fundador de Mango repartía la mayor parte de su patrimonio entre sus tres hijos y dejaba a Knuth un legado de cinco millones de euros. Tras su fallecimiento, ambas partes protagonizaron un conflicto sucesorio que terminó con un acuerdo extrajudicial por el que la empresaria recibió un total de 27 millones de euros.
Durante su comparecencia, Knuth también describió la relación entre Isak y Jonathan Andic como cambiante, con periodos de buena convivencia y otros marcados por fuertes tensiones.
Según su testimonio, el empresario incluso contemplaba apartar a su hijo de la dirección de Mango a partir de enero de 2025, aunque la defensa de Jonathan sostiene que esa salida ya estaba prevista por motivos empresariales y rechaza que existiera un conflicto de esa magnitud.
La muerte de Isak Andic sigue bajo investigación
Isak Andic falleció el 14 de diciembre de 2024, a los 71 años, tras caer por un barranco de casi 100 metros durante una caminata con Jonathan Andic en el Camí de les Feixades, una ruta cercana al monasterio de Montserrat.
Aunque la investigación comenzó como un accidente, el caso cambió de rumbo después de que los Mossos d'Esquadra detectaran inconsistencias en las declaraciones del hijo del empresario y recopilaran nuevos testimonios. Entre ellos destaca el de Estefanía Knuth, quien desde el inicio señaló las diferencias entre padre e hijo y ahora ha aportado un posible móvil económico relacionado con la herencia.
Los investigadores también escucharon el testimonio de dos excursionistas que llegaron al lugar poco después de la caída. Ambos aseguraron haber encontrado a Jonathan Andic en estado de shock mientras hablaba con los servicios de emergencia y señalaron que la zona donde ocurrió el accidente presenta un desnivel pronunciado que puede resultar peligroso.
Por ahora, la justicia española continúa reuniendo pruebas para determinar si la muerte del fundador de Mango fue un trágico accidente o si existió la intervención de un tercero.