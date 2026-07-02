Harvey Weinstein enfrenta una nueva crisis de salud. El exproductor de Hollywood fue trasladado de emergencia desde la cárcel de Rikers Island al Hospital Bellevue, en Nueva York, luego de presentar serias dificultades para respirar y sufrir una falla cardíaca relacionada con un cuadro de neumonía.
Harvey Weinstein es hospitalizado de emergencia por problemas del corazón
Harvey Weinstein es hospitalizado de emergencia por problemas del corazón
De acuerdo con TMZ, Harvey Weinstein permanece hospitalizado, donde recibe tratamiento con antibióticos, líquidos intravenosos y monitoreo cardíaco constante. Aunque su estado continúa siendo delicado, se reporta estable y en proceso de recuperación.
El exmagnate del cine, de 74 años, permanece bajo custodia mientras espera una nueva audiencia de sentencia en Nueva York, además de cumplir una condena de 16 años por delitos sexuales impuesta en California.
Según las versiones difundidas, Harvey Weinstein comenzó a experimentar dificultades para respirar mientras permanecía recluido en Rikers Island. Su estado se deterioró rápidamente debido a una neumonía que derivó en una falla cardíaca, por lo que las autoridades penitenciarias autorizaron su traslado inmediato al área penitenciaria del Hospital Bellevue.
Fuentes cercanas al caso señalaron que el exproductor permanece conectado a un monitor cardíaco y recibe tratamiento especializado mientras los médicos vigilan de cerca su evolución. Su representante aseguró que actualmente "está descansando y recuperándose", aunque no ofreció más detalles sobre el pronóstico.
La salud de Harvey Weinstein
se deteriora mientras continúan sus procesos judiciales
La nueva hospitalización ocurre en medio de una compleja situación legal para Weinstein. En junio de este año, un jurado en Nueva York volvió a declararlo culpable por un cargo de agresión sexual durante un nuevo juicio, mientras que otro de los cargos terminó en juicio nulo debido a que los integrantes del jurado no lograron alcanzar un veredicto unánime. La sentencia definitiva está prevista para septiembre.
El caso de Harvey Weinstein marcó el inicio del movimiento #MeToo en 2017, cuando decenas de mujeres denunciaron públicamente al productor por abuso, agresión y violación. Desde entonces, más de un centenar de mujeres han presentado acusaciones en su contra, aunque él ha negado reiteradamente haber cometido actos sexuales no consentidos.
En diversas comparecencias judiciales, Weinstein ha asegurado que las condiciones de reclusión en Rikers Island han agravado su estado de salud. Sus abogados incluso han presentado recursos denunciando supuesta falta de atención médica adecuada, argumentando que el deterioro físico del exproductor ha sido constante durante los últimos años.