Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Harvey Weinstein es hospitalizado de emergencia por problemas del corazón

El exproductor de Hollywood fue trasladado desde la cárcel de Rikers Island a un hospital de Nueva York tras presentar problemas respiratorios y una falla cardíaca.
jue 02 julio 2026 01:57 PM
Añadir Quién en Google
harvey-weinstein.jpg
Hospitalizan a Harvey Weinstein tras anulación de condena por abuso.
 (Getty Images)

Harvey Weinstein enfrenta una nueva crisis de salud. El exproductor de Hollywood fue trasladado de emergencia desde la cárcel de Rikers Island al Hospital Bellevue, en Nueva York, luego de presentar serias dificultades para respirar y sufrir una falla cardíaca relacionada con un cuadro de neumonía.

Publicidad

Harvey Weinstein es hospitalizado de emergencia por problemas del corazón

De acuerdo con TMZ, Harvey Weinstein permanece hospitalizado, donde recibe tratamiento con antibióticos, líquidos intravenosos y monitoreo cardíaco constante. Aunque su estado continúa siendo delicado, se reporta estable y en proceso de recuperación.

El exmagnate del cine, de 74 años, permanece bajo custodia mientras espera una nueva audiencia de sentencia en Nueva York, además de cumplir una condena de 16 años por delitos sexuales impuesta en California.

Harvey Weinstein
Harvey Weinstein acosó a Paris Hilton, cuando ella tenía 19 años. (Pool/Getty Images)

Según las versiones difundidas, Harvey Weinstein comenzó a experimentar dificultades para respirar mientras permanecía recluido en Rikers Island. Su estado se deterioró rápidamente debido a una neumonía que derivó en una falla cardíaca, por lo que las autoridades penitenciarias autorizaron su traslado inmediato al área penitenciaria del Hospital Bellevue.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el exproductor permanece conectado a un monitor cardíaco y recibe tratamiento especializado mientras los médicos vigilan de cerca su evolución. Su representante aseguró que actualmente "está descansando y recuperándose", aunque no ofreció más detalles sobre el pronóstico.

Publicidad

La salud de Harvey Weinstein

se deteriora mientras continúan sus procesos judiciales

La nueva hospitalización ocurre en medio de una compleja situación legal para Weinstein. En junio de este año, un jurado en Nueva York volvió a declararlo culpable por un cargo de agresión sexual durante un nuevo juicio, mientras que otro de los cargos terminó en juicio nulo debido a que los integrantes del jurado no lograron alcanzar un veredicto unánime. La sentencia definitiva está prevista para septiembre.

Harvey Weinstein Returns To Court On Three New Felony Sex Crimes
Harvey Weinstein (Getty Images)

El caso de Harvey Weinstein marcó el inicio del movimiento #MeToo en 2017, cuando decenas de mujeres denunciaron públicamente al productor por abuso, agresión y violación. Desde entonces, más de un centenar de mujeres han presentado acusaciones en su contra, aunque él ha negado reiteradamente haber cometido actos sexuales no consentidos.

En diversas comparecencias judiciales, Weinstein ha asegurado que las condiciones de reclusión en Rikers Island han agravado su estado de salud. Sus abogados incluso han presentado recursos denunciando supuesta falta de atención médica adecuada, argumentando que el deterioro físico del exproductor ha sido constante durante los últimos años.

Publicidad

Tags

Harvey Weinstein

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Campos.jpg

Publicidad