Ángela Aguilar estrena look próxima a celebrar su aniversario de bodas con Nodal

El nuevo look de Ángela Aguilar

Tras varias semanas con poca actividad en sus plataformas digitales, la intérprete de Qué agonía apareció en las redes sociales del estilista Jonathan Alexis, quien compartió públicamente su nuevo look.

De acuerdo con el especialista, el makeover incluyó un diseño de color personalizado, la colocación de extensiones y un nuevo corte pensado para armonizar con las facciones de la cantante.

"En este lindo diseño resaltamos la elegancia con un corte lindo y fino que hace armonía con su rostro, un color delicado que hace match con su colorimetría y, por supuesto, quedó encantada. Muchas gracias por confiar tu cabellito conmigo, gracias, gracias, gracias", escribió el estilista.

Aunque la transformación fue sutil, bastaron unas horas para que las imágenes se viralizaran.

El icónico look de Ángela Aguilar

Aunque el pelo corto se convirtió durante mucho tiempo en uno de sus sellos personales, la imagen de Ángela Aguilar ha evolucionado los últimos años.

Desde el inicio de su carrera, la hija menor de Pepe Aguilar fue identificada por su característico corte bob oscuro, un estilo inspirado en la estética tradicional mexicana que mantuvo prácticamente intacto durante su adolescencia y que se convirtió en parte de su identidad artística.

Ángela Aguilar (Getty Images)

Sin embargo, en 2025 sorprendió al aparecer por primera vez con el cabello largo gracias al uso de extensiones, un cambio que marcó un antes y un después en su imagen. Desde entonces ha experimentado con distintos largos, peinados y tonalidades sin alejarse por completo de su estilo.