Las dos bodas de Christian Nodal y Ángela Aguilar

La pareja compartió el escenario para cantar "Dime como quieres" y sellar su participación con un beso. Además, con Ángela a su lado, Nodal se dirigió al público para hablar sobre el amor y la felicidad que ha encontrado en esta etapa de su vida: "Les deseo a todos que algún día encuentren el amor verdadero, vieran qué bonito se siente. Te amo mi reina", expresó el cantante, provocando la ovación de los asistentes.

Más tarde y en el mismo mood de celebración, la hija de Pepe Aguilar mostró su anillo de bodas durante un saludo grabado en la Plaza de Toros.



@programa_hoy Ángela Aguilar hizo una aparición especial en el concierto de Christian Nodal en La Plaza de Toros. 🥰 ♬ sonido original - HOY

La reaparición de la pareja en su segundo aniversario y luego de semanas de especulaciones de crisis se viralizó rápidamente y despertó interés por los detalles de su primer enlace matrimonial.

Ángela Aguilar (RRSS)

El viaje secreto de Nodal y Ángela a Roma

Christian Nodal le reveló en entrevista a Adela Micha que terminó su relación con Cazzu el 8 de mayo para casarse de manera espiritual el 29 de ese mismo mes con Ángela Aguilar. De acuerdo con el artista, el viaje ocurrió tras concluir una presentación en Ensenada: los cantantes abordaron un vuelo rumbo a la capital italiana, donde participaron en una ceremonia espiritual.

El cantante aseguró que su relación con la hija de Pepe Aguilar le hizo sentir algo completamente nuevo, por lo que, tras terminar un concierto, no quiso esperar más tiempo y tomó la decisión de casarse de manera repentina.

Ángela Aguilar y Christian Nodal (Instagram)

“El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento, llegamos a Roma. Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes”, confesó. “Me sentí vivo, más vivo y más feliz que nunca”.

“Como que nunca había amado o había encontrado el amor por las razones correctas”, agregó en ese entonces.



De acuerdo con el intérprete de ‘Botella tras botella’, su decisión de casarse se dio de manera natural: “Se dio todo. Nunca fue planeado, Todavía cuando fui a hablar con mi suegro el 22 (de mayo), fue para hablar y salir… Yo le iba a pedir que fuera mi novia, nunca le conté al suegro de que ‘me la voy a llevar’, no existía eso… Roma fue, literalmente, terminar el concierto en Ensenada”, dijo.

Fue entonces que planeó una ceremonia espiritual: “En el avión dije: ‘ella es mi amor verdadero, con ella me quiero morir’. Entonces le hablé al joyero, le hablé a un amigo y organicé una boda espiritual, porque no se podía la legal”, agregó.