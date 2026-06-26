Retiran acusación de violación contra Harvey Weinstein en Nueva York: esta fue la razón

En este caso, la actriz Jessica Mann acusa al exproductor de haberla violado en una habitación de hotel de Nueva York en marzo de 2013, poco después de conocerse en una fiesta, cuando ella tenía 27 años.

Harvey Weinstein, ahora de 74 años, siempre sostuvo que el encuentro sexual fue consensuado.

"Tras hablar con Jessica Mann, quien no desea volver a testificar, y en consonancia con nuestro enfoque centrado en la víctima en los procesos penales, hemos informado al tribunal que no volveremos a juzgar a Harvey Weinstein", escribió el fiscal de distrito Alvin Bragg en un comunicado.

Harvey Weinstein acosó a Paris Hilton, cuando ella tenía 19 años. (Pool/Getty Images)

"Seamos claros: creemos en el testimonio de la señora Mann y la consideramos una testigo creíble", pero "este caso ha sido una experiencia extraordinariamente traumática para ella, y nunca ha titubeado en sus declaraciones", añadió.

