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Espectáculos

Retiran acusación de violación contra Harvey Weinstein en Nueva York: esta fue la razón

La Fiscalía de Manhattan retiró el último cargo de violación contra Harvey Weinstein después de que la denunciante decidió no volver a testificar tras años de procesos judiciales.
vie 26 junio 2026 01:25 PM
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Hospitalizan a Harvey Weinstein tras anulación de condena por abuso.
 (Getty Images)
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En este caso, la actriz Jessica Mann acusa al exproductor de haberla violado en una habitación de hotel de Nueva York en marzo de 2013, poco después de conocerse en una fiesta, cuando ella tenía 27 años.

Harvey Weinstein, ahora de 74 años, siempre sostuvo que el encuentro sexual fue consensuado.

"Tras hablar con Jessica Mann, quien no desea volver a testificar, y en consonancia con nuestro enfoque centrado en la víctima en los procesos penales, hemos informado al tribunal que no volveremos a juzgar a Harvey Weinstein", escribió el fiscal de distrito Alvin Bragg en un comunicado.

Harvey Weinstein
Harvey Weinstein acosó a Paris Hilton, cuando ella tenía 19 años. (Pool/Getty Images)

"Seamos claros: creemos en el testimonio de la señora Mann y la consideramos una testigo creíble", pero "este caso ha sido una experiencia extraordinariamente traumática para ella, y nunca ha titubeado en sus declaraciones", añadió.

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La acusaciones contra Harvey Weinstein

En mayo el juicio contra el productor caído en desgracia, cuyas acciones generaron en respuesta el surgimiento del movimiento #MeToo, concluyó sin un veredicto unánime.

Fue la tercera vez que los tribunales no lograron llegar a un fallo. Desde 2017, más de 80 mujeres acusaron a Weinstein de agresión sexual.

Harvey Weinstein Returns To Court On Three New Felony Sex Crimes
Harvey Weinstein (Getty Images)

El fundador de Miramax Studios, quien ahora usa silla de ruedas debido a problemas de salud, permanece encarcelado en el complejo penitenciario de Rikers Island en Nueva York.

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