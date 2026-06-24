Sofía Castro está por dar uno de los pasos más importantes de su carrera al convertirse en la protagonista de Tierra de amor y coraje, la nueva telenovela producida por su papá, José Alberto "El Güero" Castro. Sin embargo, la actriz asegura que el papel no llegó por ser hija del productor, sino después de un extenso proceso de audiciones.
Sofía Castro revela que su papá la sometió a exigente casting antes de darle protagónico
Sofía Castro cuenta el exigente casting que enfrentó para protagonizar la nueva telenovela de su papá
Durante su participación en el programa Pinky Promise, la actriz compartió algunos detalles sobre cómo consiguió el personaje de Clara Vargas y explicó que, a lo largo de los años, ha participado en distintos castings organizados por su papá sin obtener el resultado esperado.
“Mi papá hace un proceso de casting muy largo, creo que es de los productores que hace un proceso de casting muy largo”, contó.
Además, dejó claro que no siempre ha sido seleccionada en sus proyectos encabezados por el productor: “Yo he casteado muchas veces con mi papá y no me he quedado. He vivido el proceso de casting quedándome y no quedándome”.
Cuando surgió la oportunidad de participar en la nueva producción de José Alberto "El Güero" Castro, Sofía Castro se encontraba en Bilbao, España, trabajando en otro proyecto junto a José Eduardo Derbez.
Según contó, fue su representante quien le avisó que su papá quería verla para realizar pruebas: “Me habló Karen, mi mánager para decirme: ‘Tu papá te quiere ver para Los Cojare’ y yo ‘Pues sí, hermana, pero estoy en Bilbao’”.
La actriz viajó a México para realizar las audiciones durante dos días consecutivos y después regresó a España sin saber si había sido la elegida: “Ya estaban los hermanos escogidos. Yo ahí me di cuenta porque fueron con los únicos que casteé”. Y agregó: “Mi papá es de ‘Muy bien, gracias por venir’”.
Además, contó que ni siquiera su familia logró obtener información sobre el resultado: “Ni siquiera mis hermanas le pudieron sacar la sopa porque mis hermanas estaban más nerviosas que yo porque obviamente saben que era algo que yo quería y buscaba mucho. Yo ya quería protagonizar”.
Semanas después, ya de regreso en España, Sofía recibió una invitación de su papá para cenar antes de viajar con la familia de su esposo, Pablo Bernot. Lo que parecía una simple reunión con su papá terminó convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de su carrera.
Durante su plática, José Alberto Castro decidió hablarle como productor y no como papá: “Me dijo: ‘Bueno, ¿ya terminaste de hablar?’ y yo ‘Sí’. ‘Me voy a quitar la gorra de papá y me voy a poner la gorra del productor’”.
En ese instante, Sofía pensó que recibiría una mala noticia: “Lo primero que pensé fue ‘No me quedé’”, comentó. Pero ocurrió todo lo contrario: “Me dijo: ‘Hiciste un gran casting y quiero que seas Clara Vargas’”.
Sofía Castro se despide de su personaje en Tierra de amor y coraje
En Tierra de amor y coraje, Sofía Castro comparte créditos con Brandon Peniche, Emmanuel Palomares y Emilio Marcos. Hace unas semanas concluyó las grabaciones y aprovechó para despedirse del personaje con un emotivo mensaje en redes sociales.
“Hoy me despido de ti (por un ratito porque falta llegar a la pantalla). Pero no sé si alguna vez voy a encontrar las palabras correctas para describirte. Eres un sueño hecho realidad, nos tardamos 16 años para encontrarnos”.
La actriz aseguró que el personaje llegó en el momento exacto de su vida profesional: “Llegaste en el momento correcto porque siempre los personajes te encuentran y te buscan cuando tiene que suceder la magia”.
También expresó su agradecimiento por todo lo aprendido durante la experiencia: “Gracias infinitas Clara Vargas por enseñarme tanto, me moviste cada parte de mi ser. Te quedas conmigo para siempre”.
Finalmente, dedicó unas palabras especiales a su papá por confiar en ella para encabezar la historia: “Gracias @elgueromex por confiar en mí y darme el regalo más bello de mi vida. Siempre supimos que sería el tiempo correcto. Gracias”.
Con este proyecto, Sofía Castro cumple una de las metas que había perseguido durante años y marca una nueva etapa en su carrera dentro de la televisión mexicana.