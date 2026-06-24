Sofía Castro revela que su papá la sometió a exigente casting antes de darle protagónico

Sofía Castro cuenta el exigente casting que enfrentó para protagonizar la nueva telenovela de su papá

Durante su participación en el programa Pinky Promise, la actriz compartió algunos detalles sobre cómo consiguió el personaje de Clara Vargas y explicó que, a lo largo de los años, ha participado en distintos castings organizados por su papá sin obtener el resultado esperado.

“Mi papá hace un proceso de casting muy largo, creo que es de los productores que hace un proceso de casting muy largo”, contó.

Sofía Castro (Instagram)

Además, dejó claro que no siempre ha sido seleccionada en sus proyectos encabezados por el productor: “Yo he casteado muchas veces con mi papá y no me he quedado. He vivido el proceso de casting quedándome y no quedándome”.

Cuando surgió la oportunidad de participar en la nueva producción de José Alberto "El Güero" Castro, Sofía Castro se encontraba en Bilbao, España, trabajando en otro proyecto junto a José Eduardo Derbez.

Sofía Castro y José Alberto Castro (Facebook/Sofía Castro)

Según contó, fue su representante quien le avisó que su papá quería verla para realizar pruebas: “Me habló Karen, mi mánager para decirme: ‘Tu papá te quiere ver para Los Cojare’ y yo ‘Pues sí, hermana, pero estoy en Bilbao’”.

La actriz viajó a México para realizar las audiciones durante dos días consecutivos y después regresó a España sin saber si había sido la elegida: “Ya estaban los hermanos escogidos. Yo ahí me di cuenta porque fueron con los únicos que casteé”. Y agregó: “Mi papá es de ‘Muy bien, gracias por venir’”.

Además, contó que ni siquiera su familia logró obtener información sobre el resultado: “Ni siquiera mis hermanas le pudieron sacar la sopa porque mis hermanas estaban más nerviosas que yo porque obviamente saben que era algo que yo quería y buscaba mucho. Yo ya quería protagonizar”.

Semanas después, ya de regreso en España, Sofía recibió una invitación de su papá para cenar antes de viajar con la familia de su esposo, Pablo Bernot. Lo que parecía una simple reunión con su papá terminó convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de su carrera.