Nick Carter, de los Backstreet Boys, presenta nuevos testimonios ante acusaciones de agresión sexual

Nick Carter presenta nuevos elementos en el caso por acusaciones de agresión sexual

Entre los testimonios aparece el de James “Tony” Bass, quien fue roomie de Melissa Carter en 2003, periodo en el que ocurrió la presunta agresión sexual. En su declaración, describe una interacción entre la ex cantante del grupo Dream y Nick Carter como cercana y sin señales de conflicto.

Nick Carter (Getty Images)

Bass afirmó haber visto a ambos “beber, convivir, coquetear y besarse” sin percibir situaciones que indicaran incomodidad.

Los nuevos documentos también confirman contactos posteriores entre ambas partes, un punto que la defensa utiliza como parte de su estrategia legal

Melissa Schuman (Getty Images)

La defensa del cantante de los Backstreet Boys también asegura que el representante de Schuman en aquel momento habría señalado que la artista describió el encuentro como consensuado, mientras que las diferencias posteriores habrían surgido por interpretaciones personales relacionadas con sus creencias.