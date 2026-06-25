Nick Carter, de los Backstreet Boys, presenta nuevos testimonios ante acusaciones de agresión sexual

El caso que enfrenta a Nick Cartercontra Melissa Schuman volvió a tomar fuerza luego de que la defensa del cantante incorporara nuevos testimonios como parte del proceso civil que sigue en curso.
Según reportes difundidos por TMZ, el equipo legal del artista entregó documentos en los que se incluyen declaraciones de personas cercanas a la cantante en la época de los hechos señalados.
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Nick Carter presenta nuevos elementos en el caso por acusaciones de agresión sexual
Entre los testimonios aparece el de James “Tony” Bass, quien fue roomie de Melissa Carter en 2003, periodo en el que ocurrió la presunta agresión sexual. En su declaración, describe una interacción entre la ex cantante del grupo Dream y Nick Carter como cercana y sin señales de conflicto.
Bass afirmó haber visto a ambos “beber, convivir, coquetear y besarse” sin percibir situaciones que indicaran incomodidad.
Los nuevos documentos también confirman contactos posteriores entre ambas partes, un punto que la defensa utiliza como parte de su estrategia legal
La defensa del cantante de los Backstreet Boys también asegura que el representante de Schuman en aquel momento habría señalado que la artista describió el encuentro como consensuado, mientras que las diferencias posteriores habrían surgido por interpretaciones personales relacionadas con sus creencias.
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El origen del conflicto entre Nick Carter y Melissa Schuman
Melissa Schuman hizo pública su acusación en 2017, señalando aNick Carter por una presunta agresión sexual ocurrida en 2003, cuando ella tenía 18 años y el cantante 22.
El cantante ha negado de forma constante estas acusaciones y ha defendido que el encuentro fue consensuado.
Aunque la fiscalía de Los Ángeles decidió no presentar cargos penales en su momento, el asunto volvió a los tribunales en 2023 con una demanda civil presentada por Schuman.
En respuesta, el integrante de los Backstreet Boys interpuso una contrademanda por difamación, argumentando que las acusaciones habrían afectado su reputación y su carrera.
El caso continúa activo y forma parte de una serie de disputas legales que Carter ha enfrentado en los últimos años con distintas mujeres que lo han señalado por conductas inapropiadas.