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Espectáculos

Nick Carter, de los Backstreet Boys, presenta nuevos testimonios ante acusaciones de agresión sexual

Nuevos testimonios fueron incorporados por la defensa de Nick Carter en el proceso civil que mantiene con Melissa Schuman desde 2023.
jue 25 junio 2026 01:38 PM
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Nick Carter
Nick Carter (Getty Images)

El caso que enfrenta a Nick Carter contra Melissa Schuman volvió a tomar fuerza luego de que la defensa del cantante incorporara nuevos testimonios como parte del proceso civil que sigue en curso.

Según reportes difundidos por TMZ, el equipo legal del artista entregó documentos en los que se incluyen declaraciones de personas cercanas a la cantante en la época de los hechos señalados.

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Nick Carter presenta nuevos elementos en el caso por acusaciones de agresión sexual

Entre los testimonios aparece el de James “Tony” Bass, quien fue roomie de Melissa Carter en 2003, periodo en el que ocurrió la presunta agresión sexual. En su declaración, describe una interacción entre la ex cantante del grupo Dream y Nick Carter como cercana y sin señales de conflicto.

Nick Carter
Nick Carter (Getty Images)

Bass afirmó haber visto a ambos “beber, convivir, coquetear y besarse” sin percibir situaciones que indicaran incomodidad.

Los nuevos documentos también confirman contactos posteriores entre ambas partes, un punto que la defensa utiliza como parte de su estrategia legal

Melissa Schuman
Melissa Schuman (Getty Images)

La defensa del cantante de los Backstreet Boys también asegura que el representante de Schuman en aquel momento habría señalado que la artista describió el encuentro como consensuado, mientras que las diferencias posteriores habrían surgido por interpretaciones personales relacionadas con sus creencias.

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El origen del conflicto entre Nick Carter y Melissa Schuman

Melissa Schuman hizo pública su acusación en 2017, señalando a Nick Carter por una presunta agresión sexual ocurrida en 2003, cuando ella tenía 18 años y el cantante 22.

Melissa Schuman
Melissa Schuman (Getty Images)

El cantante ha negado de forma constante estas acusaciones y ha defendido que el encuentro fue consensuado.

Aunque la fiscalía de Los Ángeles decidió no presentar cargos penales en su momento, el asunto volvió a los tribunales en 2023 con una demanda civil presentada por Schuman.

Nick Carter
Nick Carter (Getty Images)

En respuesta, el integrante de los Backstreet Boys interpuso una contrademanda por difamación, argumentando que las acusaciones habrían afectado su reputación y su carrera.

El caso continúa activo y forma parte de una serie de disputas legales que Carter ha enfrentado en los últimos años con distintas mujeres que lo han señalado por conductas inapropiadas.

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