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Espectáculos

Luis Miguel fue dado de alta tras su hospitalización en Nueva York, reportan medios españoles

De acuerdo con publicaciones españolas, Luis Miguel dejó el Hospital Mount Sinai tras responder favorablemente a una operación. Ahora continuará su recuperación en México.
mar 23 junio 2026 08:56 AM
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Luis Miguel
Luis Miguel (Getty Images)

Después de semanas de rumores sobre su estado de salud, diversos medios españoles aseguran que Luis Miguel ya salió del Hospital Mount Sinai, en Nueva York, donde permanecía internado tras someterse a una intervención médica.

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Luis Miguel fue dado de alta tras su hospitalización en Nueva York

Según informó la revista Semana, el alta de Luis Miguel fue pronta por su evolución favorable bajo la supervisión del reconocido cardiólogo español Valentín Fuster.

Poco después, el periódico El Economista, a través de Informalia, confirmó que el intérprete de “La Incondicional” ya había abandonado el centro médico neoyorkino.

Luis Miguel
Luis Miguel (Shutterstock)

Según el medio, que cita fuentes del propio hospital, "todo ha ido bien tras la intervención y Luis Miguel ha abandonado el centro situado en Manhattan". Las publicaciones además informó que el siguiente paso para el cantante será trasladarse a México, donde continuará su recuperación en total privacidad.

Esta versión también coincide con lo que publicó anteriormente la revista Semana, que informó que Luis Miguel permanecía hospitalizado en Nueva York y no en México por compromisos profesionales, como se especuló en un principio.

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Luis Miguel cuenta con el apoyo de Paloma Cuevas

La revista española también señala que Paloma Cuevas ha estado muy pendiente de la evolución del cantante durante las últimas semanas.

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Luis Miguel y Michelle Salas. (Instagram/Michelle Salas.)

De acuerdo con la publicación, la empresaria española ha dividido su tiempo entre Estados Unidos y España para acompañar a Luis Miguel mientras atendía también distintos compromisos familiares y profesionales.

El medio agregó que personas cercanas a Michelle Salas también manifestaron preocupación por la salud del intérprete durante su estancia en el hospital. Según una fuente del entorno de la influencer, la hija del cantante siguió de cerca la evolución médica de su papá.

Una habitación acondicionada especialmente para Luis Miguel

Otro de los detalles difundidos por Informalia tiene que ver con las condiciones de la hospitalización de Luis Miguel.

Luis Miguel
Luis Miguel (Getty Images)

Según el medio, el cantante no pudo ocupar la exclusiva suite destinada a pacientes de alto rango del Hospital Mount Sinai debido a que "se encontraba ocupada por la hija de un multimillonario norteamericano".

Ante esta situación, el hospital habría acondicionado otra habitación con las características solicitadas por el equipo del cantante para garantizar su privacidad y comodidad durante el proceso de recuperación.

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