Luis Miguel fue dado de alta tras su hospitalización en Nueva York, reportan medios españoles

Luis Miguel fue dado de alta tras su hospitalización en Nueva York

Según informó la revista Semana, el alta de Luis Miguel fue pronta por su evolución favorable bajo la supervisión del reconocido cardiólogo español Valentín Fuster.

Poco después, el periódico El Economista, a través de Informalia, confirmó que el intérprete de “La Incondicional” ya había abandonado el centro médico neoyorkino.

Luis Miguel (Shutterstock)

Según el medio, que cita fuentes del propio hospital, "todo ha ido bien tras la intervención y Luis Miguel ha abandonado el centro situado en Manhattan". Las publicaciones además informó que el siguiente paso para el cantante será trasladarse a México, donde continuará su recuperación en total privacidad.

Esta versión también coincide con lo que publicó anteriormente la revista Semana, que informó que Luis Miguel permanecía hospitalizado en Nueva York y no en México por compromisos profesionales, como se especuló en un principio.