Alejandro Sanz habla de salud mental y fama: “La gente cree que el éxito lo cura todo”

Alejandro Sanz habla de salud mental y fama

En una entrevista para Rolling Stone, el intérprete de Corazón Partío reflexionó sobre la fama, la salud mental, la velocidad de la industria musical actual y el legado que espera dejar cuando algún día se apague el ruido de los escenarios.

“A estas alturas, el peso ya no está en las listas de éxitos ni en los premios… en realidad nunca lo estuvo; ese es un regalo del camino, pero no el destino”, afirmó.

Uno de los momentos más íntimos de la entrevista llegó cuando habló de la depresión y de los problemas de salud mental que ha enfrentado públicamente en los últimos años.

Sanz abrazó a Stephanie mientras las pantallas del concierto mostraron la escena. (Getty Images)

Sanz rechazó la idea de que estas dificultades sean exclusivas de las celebridades y aseguró que forman parte de la condición humana. “No sé si es el precio de la fama o simplemente el precio de estar vivo y ser sensible. Lo que pasa es que la fama amplifica todo”, reflexionó.

El cantante recordó el mensaje que compartió en redes sociales en 2023, cuando confesó atravesar una etapa complicada emocionalmente. Asegura que aquella decisión nació de la necesidad de ser honesto con quienes lo han acompañado durante toda su carrera.

“Cuando me abrí en redes sobre cómo me sentía, no lo hice pensando en la fama, sino porque estaba cansado, necesitaba ser sincero con mi gente y mis seguidores”, explicó.

También admitió que exponerse de esa manera no fue sencillo. “Da vértigo. Te sientes desnudo en mitad de una plaza pública”, confesó. Sin embargo, considera que hablar de vulnerabilidad puede ayudar a otras personas a sentirse menos solas. “La vulnerabilidad no es debilidad, es valentía”.

Alejandro Sanz habla del reto de seguir siendo auténtico

Durante la conversación, Alejandro Sanz también analizó cómo ha cambiado la industria musical desde que debutó a principios de los años noventa.

Aunque reconoce que las plataformas digitales han transformado la manera en que se consume música, cree que las emociones humanas permanecen intactas. “La emoción humana no cambia, es perenne. El desamor, la búsqueda de identidad y la pasión se sienten igual hoy que hace tres décadas”.

Lo que sí ha cambiado, asegura, es la velocidad. “Hoy todo va a una velocidad vertiginosa; se consume música como si fuera contenido efímero. Lograr que alguien se detenga a escuchar una canción de cuatro minutos es un reto”.

Para mantenerse vigente sin perder su esencia, Sanz tiene una regla clara: evitar perseguir tendencias pasajeras. “Es muy tentador subirse a la ola de lo que está de moda para sonar en las radios o acumular streams. Pero si te disfrazas de algo que no eres, el público lo nota tarde o temprano”.

