Hijo de Liam Payne heredará toda su fortuna: Bear Payne recibirá 28 millones de dólares

Hijo de Liam Payne heredará toda su fortuna

El cantante británico falleció en octubre de 2024 tras un accidente en Buenos Aires, Argentina, sin haber dejado testamento. Bajo la legislación de sucesión intestada del Reino Unido, su único hijo es quien recibe la totalidad de los bienes, lo que convierte a Bear en el centro legal y financiero de su legado.

De acuerdo con las Cartas de Administración emitidas por la corte británica, el patrimonio será gestionado por la madre del menor, Cheryl Tweedy, junto al abogado especializado Richard Mark Bray, quienes actuarán como administradores legales.

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Aunque parte de los fondos podrá utilizarse para cubrir las necesidades inmediatas del menor, la mayor parte del dinero quedará protegida en un fideicomiso hasta que Bear cumpla la mayoría de edad.

El patrimonio incluye ingresos acumulados durante la etapa de Liam Payne en One Direction, su carrera como solista y propiedades en Reino Unido.