Camila Sodi compartió que atravesó recientemente un problema de salud que la llevó al hospital y a someterse a una importante operación. La actriz informó, a través de sus historias de Instagram, que fue sometida a una histerectomía y que la cirugía concluyó de manera satisfactoria.
Camila Sodi revela que fue hospitalizada para someterse a una histerectomía
Camila Sodi revela que fue hospitalizada y se sometió a una histerectomía
Aunque prefirió mantener en privado las razones médicas que la llevaron a someterse a ese procedimiento, Camila Sodi explicó que ahora se concentra en su recuperación y en valorar aún más esta etapa de su vida.
"Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros", escribió la actriz junto a una fotografía tomada desde el hospital.
Después de confirmar que la cirugía había sido exitosa, la protagonista de Rubí aprovechó sus redes sociales para reconocer el trabajo de los médicos y enfermeras que la acompañaron durante su estancia hospitalaria.
"Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias, enfermeras, que me bañaban y cuidaban; tan lindas", publicó.
La actriz también dedicó unas palabras a las mujeres que le escribieron para compartir sus propias experiencias con este tipo de intervención. Según explicó, esos mensajes le dieron tranquilidad y fortaleza antes de entrar al quirófano.
"Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento", agregó.
Antes de la cirugía, Camila Sodi celebró su cumpleaños rodeada de sus seres queridos
Aunque Camila Sodi prefirió no revelar el diagnóstico que hizo necesaria la histerectomía, sí dejó claro que ya se encuentra enfocada en su recuperación, acompañada por sus seres queridos.
La noticia llega apenas unas semanas después de que celebrara su cumpleaños número 40, una etapa que ella misma describió como un momento especialmente significativo en su vida.
Para festejar la fecha, la actriz compartió imágenes de una celebración íntima rodeada de familiares y amigos, donde destacó un pastel inspirado en La Bella Durmiente y un vestido en tonos rosa que recordaba a la princesa Aurora.
"40, y ahorita sólo quiero decir que lo más increíble de la vida es la gente que uno ama", escribió entonces.
La celebración también incluyó una ceremonia con flores y cuencos tibetanos, una experiencia que la actriz describió como un momento lleno de cariño y espiritualidad.
"Mi familia y amigos me hicieron entrar a los 40 llena de magia. Gracias por estar cerquita de mí en este viaje. Los amo", expresó en ese momento.