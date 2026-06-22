Camila Sodi revela que fue hospitalizada para someterse a una histerectomía

Camila Sodi revela que fue hospitalizada y se sometió a una histerectomía

Aunque prefirió mantener en privado las razones médicas que la llevaron a someterse a ese procedimiento, Camila Sodi explicó que ahora se concentra en su recuperación y en valorar aún más esta etapa de su vida.

Camila Sodi (Instagram)

"Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros", escribió la actriz junto a una fotografía tomada desde el hospital.

Después de confirmar que la cirugía había sido exitosa, la protagonista de Rubí aprovechó sus redes sociales para reconocer el trabajo de los médicos y enfermeras que la acompañaron durante su estancia hospitalaria.

Mensaje de Camila Sodi (Instagram)

"Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias, enfermeras, que me bañaban y cuidaban; tan lindas", publicó.

La actriz también dedicó unas palabras a las mujeres que le escribieron para compartir sus propias experiencias con este tipo de intervención. Según explicó, esos mensajes le dieron tranquilidad y fortaleza antes de entrar al quirófano.

Mensaje de Camila Sodi (Instagram)

"Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento", agregó.